中国宣布明在南中国海举行军事演习

中国/海上军事演习

中国海事局表示，中国将于周六28日在南海举行海军演习。法新社说，中国的南海军事演习正值美国及其盟友对中国在亚太地区的军事野心进行了持续一周的指责。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，此次南海军事演习将在靠近中国海岸的地方进行，在一个远离与越南和菲律宾有争议地区的小海域进行。

中国海事安全管理局周四公布了有关海域的军演范围坐标。该海上区域位于海南南部岛屿以南约25公里处，面积约为100平方公里。

中国定期举行海军演习，经常靠近中国的海岸线。计划于下周在另一个海域进行的军事演习，也是在海南附近。

据法新社，美国视中国为战略对手，经常警告北京在从南中国海到太平洋岛屿的地区的军事和经济存在不断增长。美国指控说，这种存在是一种改变该地区力量平衡的战略。

美国国务卿布林肯星期四说，北京从事越来越多的挑衅性言论和活动，例如在台湾附近派飞军机，几乎每天都在进行。布林肯指的是军用飞机通过该岛的防空识别区（"Adiz"），即在通常距离台湾海岸至少150公里的地方上空扰飞。布林肯周四也呼吁反击 "中国重塑国际秩序的意图"。

该报道称，布林肯的评论是在美国总统拜登本周承诺在北京攻击台湾时保卫台湾之后发表的。但作为回应，中国外交部门呼吁美国不要低估中国捍卫中国主权的决心。

中国还刚刚发起了一项扩大与南太平洋国家安全和自由贸易合作的重大倡议，这已经受到了美国盟友澳大利亚的批评。据中国外交部长王毅反驳说，这项协议 "不是强加给任何人的，不是针对任何第三方的，中国根本没有在此建立军事基地的意图"。