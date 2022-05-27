中国指控布林肯讲话是抹黑

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中国外交部发言人汪文斌今天说，美国务卿布林肯的中国政策演讲是“渲染中国威胁，抹黑中国内外政策”，目的是打压中国发展和维护美国霸权。中方对此强烈不满、坚决反对。

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据中央社署名张淑伶今天报道称，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）26日在乔治华盛顿大学（George Washington University）发表美国的中国战略演说。中国外交部发言人汪文彬在今天中国外交部例行记者会上称，这篇演讲“实质是散布虚假信息，渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策”。

该报道引述中国官方媒体消息说，汪文斌在记者会上列出7点回应及反驳。汪文斌说，台湾、涉疆、涉港、涉藏等问题“纯属中国内政”。“解决台湾问题，实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望和坚定意志。中方没有任何妥协退让的空间。”他批评美方口头上说不支持“台独”，但一再违反向中方作出的政治承诺，企图虚化掏空“一个中国”原则。

汪文斌宣称，涉疆问题的本质是反暴力、反极端化、反分裂，“所谓种族灭绝、强迫劳动是世纪谎言”。他敦促美方停止利用上述问题干涉中国内政，并正告美方不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心。

对于美方说“中国是世界秩序最严峻的长期挑战”，汪文斌说，中国是国际秩序的维护者，而美方所说“基于规则的国际秩序”，不过是美方和少数国家制定的“家法帮规”。汪文斌说，民主和人权只能从本国实际和人民需求出发，世界上没有放诸四海皆准的模式，美国没有资格充当卫道士，更没有权利对别国“指手画脚”。

汪文斌批评，美国的“印太战略”是裹挟地区国家围堵中国，声称要改变中国的周边环境，“是典型的拉帮结伙，不得人心，注定失败”。

据汪文斌宣称，中国外交倡导并践行“和平共处五项原则”，致力于和所有国家建立和发展友好合作关系，“胁迫外交”的帽子扣不到中国头上。“美国惯于霸凌霸道，国际社会深受其害，美国的这个老毛病早该改改了。”他还批评，美方口中说的是“竞争”，实际做的是“泛化国家安全概念”，利用单边制裁和长臂管辖等，严重损害中国企业的正当权益，“这不是什么‘负责任的竞争’，而是毫无底线的打压遏制”。

中央社说，不过，汪文斌说，注意到布林肯在演讲当中称不寻求与中国冲突和“新冷战”，不阻止中国发展，不阻止中国发挥大国作用，愿和中国和平共处。“我们对此拭目以待。”

中央社说，布林肯26日发表美国对中国战略演说。他把对中国战略概述为“投资、结盟、竞争”，即进一步投资美国国内建设，巩固盟友体系以及在“实力基础上”同中国展开公开、公平的竞争。在台湾议题方面，布林肯表示，美仍然致力于以台湾关系法、中美三个联合公报、六项保证为指导的“一个中国”政策。美方反对任何一方单方面改变现状。