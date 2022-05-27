传习近平或出行中国大陆本土外

中国/香港/习近平/新冠肺炎病毒疫情

2022年2月20日，中国国家主席习近平在北京举行的2022年冬奥会闭幕式上挥手致意。一个月后的3月28日，上海封城，现在，北京也面临着大规模封控的危险。

华日今天报道称，中国国家主席习近平两年半来将可能首次离开中国大陆或将缩短行程。该报引述知情人士表示，习近平为纪念香港回归25周年的出访行程可能压缩到7月1日当天。但如果新冠疫情再次暴发，习近平计划前往香港可能根本不会成行。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报署名Josh Chin今天报道称，几个月来，外界一直预期习近平会前往香港，纪念这个前英国殖民地回归中国的第25周年。上述知情人士表示，香港的官员已经开始研究如何将他的行程压缩到7月1日周年纪念日当天，而不是按照惯例进行多日的活动。

据上述知情人士，习近平还没有确认他的行程，习近平的办公室一直担心，鉴于香港最近暴发了一场大规模的奥密克戎疫情，接触到新冠病毒的风险可能太大。他们表示，尽管如此，一些在香港的中国大陆官员已经开始为可能的访问做准备，限制自己与访客的互动，以避免感染新冠病毒。

其中一位知情人士称，将与习近平会面的香港官员和政要很可能不得不在他抵达之前将自己隔离七天。

该报说，中国国务院港澳事务办公室暂未回应置评请求。中国驻香港代表处和香港政府暂未回应置评请求。

一些知情人士说，如果成行，预计习近平将出席香港下届政府的就职典礼并发表重要讲话，视察中国人民解放军驻港部队，并会见当地要员。他们说，习近平有可能在出访当天的晚些时候就返回内地。

华尔街日报说，在2020年1月对缅甸进行国事访问之后，习近平没有再离开中国大陆出访。那次缅甸之行的几天后，中国政府才明确表示武汉暴发的新冠疫情很严重。在那之后，习近平去年拒绝了在欧洲与20国集团其他领导人会晤，也未出席在格拉斯哥举行的全球气候谈判。自拜登就任美国总统以来，习近平还没有与拜登进行过面对面的会晤，而且他在北京会见外国访客也是选择性的。

习近平周三与联合国人权事务高级专员巴切莱特(Michelle Bachelet)进行了视频通话。巴切莱特正在中国进行为期六天的访问，行程地点包括中国南方城市广州和位于西北的新疆，但不包括北京，她将于周六结束访问。

这种戒备心态凸显了习近平对新冠疫情的谨慎态度。这种谨慎的抗疫政策已使中国与世界其他国家越来越脱节。中国是唯一仍在采取严格措施抑制新冠病毒传播并尽可能消除该病毒的主要经济体，中国官员将这一策略称为“动态清零”。

习近平上一次前往香港是在2017年香港回归20周年之际。那次访问为期三天，他的前任胡锦涛曾在香港回归10周年和15周年时进行过类似的访问。

今年这次访问将是2019年香港发生大规模反政府抗议活动以来习近平首次访问香港。在那一年香港发生反政府抗议活动后，北京方面果断采取行动，镇压当地异见人士，并于2020年6月在香港实施了一项全面的安全法。香港警方依据这部法律逮捕了数以百计的人士，其中包括最近逮捕的90岁天主教香港教区荣休主教陈日君(Joseph Zen)。

华尔街日报称，7月1日是香港的公共假日，在过去，这一天经常发生大规模抗议活动，反对北京对香港施加越来越多的影响力。自从安全法生效后，在过去两年里，这种抗议活动基本陷入沉寂。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E4%B8%A4%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E4%BB%A5%E6%9D%A5%E7%9A%84%E9%A6%96%E6%AC%A1%E5%87%BA%E8%AE%BF%E5%B0%86%E7%BC%A9%E7%9F%AD-%E7%94%9A%E8%87%B3%E5%8F%AF%E8%83%BD%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E6%88%90%E8%A1%8C-11653607507