北京疫情管控酿惨剧 退伍军人独子因抢救不及时身亡

中国/北京/新冠

2022年5月4日，北京，身着防护服的工作人员在朝阳区一栋被封锁的居民楼外竖起路障。

北京疫情持续蔓延，封控措施不断升级。上海封城荒诞的一幕幕再度在北京上演。北京怀柔区一名退伍军人的独子就因医院疫情防控等因素延迟救治而离世。悲伤之余，这名父亲发文举报北京顺义区急救中心玩忽职守、延迟救治。

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5月26日晚，大陆微信公众号“明武（gh_d6591897fbf9）”发文表示，32岁的宋某新是他的独子，租住在北京市顺义区南彩镇后俸伯村平安街93号青年公寓，5月11日凌晨因突感胸闷、胸痛，凌晨3点38分给120打电话求救。但直到凌晨4点32分，120急救车才赶到现场，当时宋X新已经倒地失去意识近10分钟。患者被抬上急救车后，急救员不仅没持续进行心肺复苏，也没有使用除颤仪进行抢救，同时还称，顺义区医院能否接收患者仍不确定。5点钟到达医院后，医院并没有立刻对接转运患者进行急救，直到急救车工作人员与地面工作人员进行数分钟沟通后才将患者推进急诊室，但患者早已经没有了呼吸心跳。之后医院进行了2个小时的抢救，7点30分，宣布患者离世。

文章说，从顺义区医院到患者驻地只有5公里多，按凌晨四五点钟的路况，从医院出车到达现场只需10分钟左右……但顺义区急救中心以没有协调好接收医院为名迟迟没有派出人员对他急救，包括顺义区医院先是因为他来自疫情管控区拒绝接收，后又没有提前做好抢救准备，与急救车及时对接，最终延误了他原本十分充裕的急救时间，使他不幸殒命。

文章表示，患者生前身体健康，从没有得过大病，按北京目前的医疗急救水平，只要获得及时救治，是不会出现生命危险的。作者愤怒表示，顺义区急救中心、顺义区医院玩忽职守，丧失了年轻的生命！

事件曝光后，顺义区政府5月27日发通报称，针对反映顺义区医院及顺义120急救分中心延迟救治致患者死亡的问题，顺义区委区政府和北京市卫健委成立调查组。现对顺义急救分中心负责人及相关责任人停职，进行调查。