朔尔茨警告：中国向穷国与非洲大量放贷 构成世界新金融危机严重危险

德国/中国/债务

德国总理朔尔茨周五警告说，中国向贫穷国家，特别是非洲国家涌入长期贷款，构成了世界陷入新的金融危机的严重危险。

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据法新社今天报道称，德国社民党总理朔尔茨周五在斯图加特天主教大会的一场辩论中说："看到地球南部国家的下一次大的债务危机与中国发放的贷款有关，这确实存在着严重的危险，因为涉及的参与者很多，人们甚至对此没有全球视野。

据朔尔茨称，"这将使中国和南方国家陷入一场重大的经济和金融危机，此外，危机也不会放过世界其他国家，"这位领导人坚持认为，"所以这是一个严重的问题"。

长期以来，中国一直被西方指责为利用 "债务陷阱 "对其他国家施加影响。这些指控的理由是，中国向其他国家长期借钱，而这些国家如果无法偿还，最终不得不放弃对国家关键资产的控制。

中国拒绝这些指责，认为中国的贷款的目的是为了减轻贫困。

据朔尔茨说，他想说服中国加入巴黎俱乐部，这是一个由官方债权人组成的非正式组织，其作用是通过谈判减免债务或重新安排偿债期限，为各国的支付困难找到协调解决方案。

朔尔茨说：“我们的一个大希望是将中国带入这个俱乐部。”

朔尔茨说，为了对抗中国的影响，欧盟在几个月前公布了一项名为 "全球通道 "的发展援助计划。根据这一计划，欧盟计划在未来几年在非洲投资超过1500亿欧元用于基础设施、运输和可再生能源项目。

法新社说，该倡议被视为欧洲对中国的 "新丝绸之路 "也即是一带一路的回应。中国向数十个国家提供贷款以发展港口、公路、铁路或数字基础设施的庞大计划。