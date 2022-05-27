法媒：中国才是美国真正对手

政治

美国总统拜登亚洲之行和国务卿布林肯发表的中国政策演说引发了法国记者的关注。特别是拜登访日时曾表示：反对任何在亚洲以武力改变现状的单方面企图。法国《西南日报》27日发表一篇社论文章表示：虽然有乌克兰战争牵扯着美国人的精力，但华盛顿没有忘记，中国才是美国真正对手！

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文章表示：随着 20 世纪战争的喧嚣和愤怒，俄罗斯入侵乌克兰引起国际关注。在经济方面，俄罗斯确实只通过能源和粮食来叫板，而不是作为一个大国本身。就战略而言，莫斯科仍然是主要参与者，具有破坏稳定的强大潜力，正如我们在中东、非洲和现在的欧洲所看到的那样。

美国国务院在美国国务卿讲话前曾表示，在美国政府眼中，能够在今天和未来几十年竞争的演员仍然是中国。 “它是唯一一个有意愿以及经济、技术、军事和外交手段来促进国际秩序的不同愿景的国家”。

1945 年的国际秩序已不复存在。联合国陷入瘫痪。多边磋商形式在过去十年中成倍增加。根据经济和战略问题。 G7、G20、金砖国家、东盟等形式的增加与联合国框架的弱化同步进行。

然而，新出现的风险因乌克兰战争而变得更加严重。面对主要专制国家之间的利益趋同，看到西方集团实力减弱的风险。例如，莫斯科和北京之间建立的牢固轴心可能被夸大，因为两国对彼此都非常警惕。但战略利益会巩固这一轴心。

被普京打乌克兰让美国分心了三个月，美国外交继续将中国视为头号问题。中国不再“落后”。这就是与冷战最大的不同。竞争对手具有真正的创新经济潜力，并不是民主化进程让它爬得如此之高。美国感到把对手抛远，自己远远领先的年代过去了。

因此，自由与财富之间的联系，即这是1945 年后美国宣传的主线，不再是无可争议的二项式。中国甚至梦想有一种另类的、专制的和创新的模式，其强大的影响力来自其商业力量 20 年来所赋予的强大影响力。到了摆脱国际秩序概念的地步了吗？这是美国国务卿布林肯 Anthony Blinken 27日演讲的重点。

从这个角度来看，就边界和主权的不可侵犯性而言，乌克兰是一个试验台。当然还有台湾的命运。在气候问题上，我们看到美国人和中国人在巴黎协议期间进行了果断的合作。从那时起，这是唯一一个合作仍然有效的领域。但是面对安全挑战，这是不够的。

华盛顿知道中国在经济上是一个比苏联更强大的竞争对手，因此似乎不愿意重新陷入一场板块式的对抗。正如拜登（Joe Biden）刚刚在访问日本期间所做的那样，组织团结其在太平洋的盟友。美国、日本、澳大利亚和印度领导人上周二警告不要“以武力改变现状”，担心中国在亚太地区的活动和日益增长的军事影响力。

在新冠病毒、供应链重新定位、食品和工业问题之间，这是两个大国之间进行的一场前所未有的竞争。将来的世界如何演变？用过去的冷战来做比较是不够的。俄罗斯入侵乌克兰的单一例子表明，真正的战争仍然是巨大的风险之一。