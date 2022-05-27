王毅访问所罗门记者会挑人入场提问恐惹毛媒体

中国/所罗门/王毅

中国外交部长王毅和所罗门群岛外交部长杰里米-马内莱在所罗门群岛的霍尼亚拉举行联合新闻发布会。王毅和一个由20人组成的代表团已经抵达所罗门群岛，并开始太平洋八国穿梭之行。 2022年5月26日照片

中国外长王毅出访南太岛国首站所罗门，正式会谈后召开记者会只限定挑选的媒体提问，此举惹毛所罗门媒体协会并曾发讯称呼吁抵制。

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据中央社今天报道称，所罗门群岛媒体协会（Media Association of Solomon Islands, MASI）25日在推特发文指出，协会呼吁全体会员抵制中所两国举办的记者会，因媒体协会MASI认为，会员们没有必要参加。

据所罗门群岛媒体协会说，只有被选中的所国媒体才拿到出席记者会的采访证，但媒体协会MASI的立场是不得有任何歧视，所有媒体必须不受恐惧或受到公平对待，执行他们的采访职责，而且也必须有提问的机会。

据所罗门群岛媒体协会于推特发文的附件，当中说明王毅与所国外长马内列（Jeremiah Manele）召开联合记者会的流程。记者会的时间是在昨天下午5时10分而且只有20分钟，首先由马内列致词，之后王毅发表谈话，接着是SI Media发问由马内列答复，再来中国中央电视台提问由王毅答复，随即匆匆结束这场记者会。

据这份文件另备注说明，记者会的答问环节采中英文翻译，另基于新冠疫情考量，要求所有被选中的记者务必提前两小时到场做筛检，若是快筛呈阳性不得进入会场。