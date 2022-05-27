维吾尔人活动家炮轰巴切莱特的访问落入中国宣传陷阱

联合国/巴切莱特/新疆

在世界多地的维吾尔族活动家说，迄今为止，中国的宣传机器完全利用联合国人权负责人巴切莱特对中国的访问以鱼目混珠方法作自己的宣传。专家认为，巴切莱特需要有政治勇气和诚信，在她的话语和访问被歪曲的时候应该澄清说出来。而"如果巴切莱特没有准备，无法做到这一点，她就不应该去。”

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据法新社今天报道说，联合国人权高级专员巴切莱特的访问是联合国和北京之间艰难谈判的结果，她前往中国西北部的新疆地区，中国当局被指控在新疆压制穆斯林少数民族。

据中国政府称，该地区长期以来一直是维吾尔族分离主义分子和伊斯兰教徒实施袭击的地方。在反恐的名义下，该地区几年来一直受到严密的监视。

西方的调查指责北京在新疆 "再教育营 "中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林民族的成员，甚至强行实施 "强迫劳动 "或 "强迫绝育"。美国指控是 "种族灭绝"。

中国谴责这些都是有偏见的报道，中国称是旨在消除极端主义的 "职业培训中心"。中国否认有任何 "强制绝育"。

据法新社，对于来自维吾尔族侨民的非政府组织和活动家来说，联合国人权高专巴切莱特已经陷入了中国共产党（CCP）的宣传陷阱。中国官方媒体广泛报道了这位70岁的智利前总统赞扬了中国在人权方面的进步。

国际特赦组织活动家阿尔坎-阿卡德在给法新社的一份声明中说，很明显，北京正在利用这次访问宣传中国自己的说法，并为中国糟糕的人权记录辩护。

据人权观察的研究员玛雅-王告诉法新社说，中国的目的是向世界展示中国也可以使联合国人权事务高级官员屈服于它的意志。

法新社说，联合国人权高专巴切莱特本周几乎保持沉默。但在离开中国之前，她将于周六晚间举行备受瞩目的在线新闻发布会。预计巴切莱特将被问及有关她的行动是否自由、她与当地人的互动以及她进入新疆拘留所的情况。

总部设在伦敦的维吾尔族活动家拉希玛-马赫穆特（Rahima Mahmut）已经在谴责巴切莱特的访问被鱼目混珠。她告诉法新社：“这不是联合国人权对我们所承诺的中立、独立和不受约束的调查。” 拉希玛-马赫穆特说，相反，北京正在寻求一张空白支票来继续镇压、监视、酷刑和种族灭绝。

据法新社说，巴切莱特自周二以来一直在新疆。据她的办公室说，她应访问新疆自治区首府乌鲁木齐和喀什市。她到底在做什么？很难知道，因为以新冠病毒疫情防疫的名义，巴切莱特的访问是在一个排除了所有外国媒体的健康隔离泡沫中进行的。

中国用官方对她与习近平或王毅外长会面的热情描述填补了媒体报道的真空。据中国新华社说，巴切莱特女士 "祝贺中国在（......）人权保护方面取得重要成就"。

法新社联系了联合国相关部门，该部门既没有证实也没有否认巴切莱特女士确实说过这些话。

但联合国和中国都没有在声明中具体提到新疆。

一位驻挪威的维吾尔族活动家阿不都维利-阿尤普说，他对巴切莱特似乎允许北京曲解她的言论感到失望。他告诉法新社：他们利用巴切莱特进行宣传。

中国媒体还播放了系列的图片，显示这位智利前总统得到了习近平关于人权的语录集。

北京在本周初强调，巴切莱特的访问不是一次调查，而是一次 "澄清虚假信息 "的机会，中国认为自己是受害者。

法新社引述伦敦SOAS大学中国研究所所长Steve Tsang说：“巴切莱特需要有政治勇气和诚信，在她的话语和访问被歪曲的时候应该澄清说出来。“而"如果巴切莱特没有准备，无法做到这一点，她就不应该去。”