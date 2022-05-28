中国经济学者称家家均拥134.4万元财产列世界第二富国

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一份由中国财经学者提出的报告指出，2021年中国家户平均资产为人民币134.4万元，仅次美国，居世界第2。这个数字不但引发议论也遭到吐槽，讨论一度登上微博热搜。

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财富报告指中国户均资产134.4万，却被吐槽过度失真。据中央社署名吴柏纬今天引述香港01消息报道，该“中国财富报告2022”是由中国财经学者任泽平主持的“泽平宏观”和投资管理企业“新湖财富”联合发布。该报告指出，2021年中国居民财富总量达人民币687兆，2005到2021年年均复合成长速度高达14.7%，远高过美国、日本。这份报告也提到，2021年中国家户平均资产约为人民币134.4万元，中国居民的财富规模仅次于美国。

据该报告，美国人民的财富总额常年维持在世界第一，2021年已突破人民币1000兆。中国人民的总资产从2005年到2021年间，从77兆快速上升至687兆，年均复合成长速度高达14.7%，较美国的5.1%和日本的0.65%高出不少。中国庭户平均资产从2010年46.2万元上升至2020年122万元，2021年预计可达134.4万元。此外，这份报告也揭露，比起金融投资，中国民众更加看中实物资产。

报告指出，2021年中国实物资产占总财富比重高达69.3%，主要为房地产，全中国住房市值达到476兆；金融资产占比30.7%，其中以现金和存款超过5成的占比最高。受储蓄文化的影响，中国民众投资偏保守，2005到2008年间，现金和存款曾高达78%。

中央社说，然而这份报告发布后，引发不少议论与吐槽，“中国居民财富总量687万亿（兆）元”的话题迅速登上微博热搜，截至目前仍有超过1200万次的阅读量。不少评论都提及平均数没有意义，并称“这样的平均只能让大家认识到贫富差距进一步加大”、“我和马云总财富几千亿，户均超千亿”，认为这样的数据难以反应真实情况。