“六四”前夕 "天安门母亲"几乎与外界失联 手机无法接通境外来电

中国/六四/天安门母亲

每年的六四前夕，中国当局都会派人监视“天安门母亲”主要成员，阻止她们与外界联络。“天安门母亲”发起之一张先玲对本台表示，怀疑当局今年改变监控方式，由派人监视变成阻止她们接听国境外来电，令她们无法与外界接触。她形容，为亡儿讨公道的路甚是艰难，但不会因打压而放弃。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲署名陈子非报道称，六四这组数字，对天安门母亲发起人之一张先玲而言，只代表伤痛，以及她对亡儿王楠的思念。1989年的六四事件，经历33年，中共对天安门母亲的监控没有停止，张先玲表示，在疫情下，当局改变监控的方法。

张先玲说：" 今年有一个比往年更厉害的手段，就是我的手机不能接境外的电话。以往只要打我的手机，就可以采访我，但今年我的手机境外电话一律接不了。不只是我，也有一些‘天安门母亲’成员的手机，一样接不了境外的电话。与往年不同。"

张先玲表示，多年以来，她们活在监控当中，为亡儿讨回公道的路很艰难，但在公义彰显之前，她不会放弃。张先玲说：" 只能说道路很坎。我们艰难前行33年，相当不容易，但是我们有信心继续坚持下去，我们的亲人不能白白地死去。当局一句话，所谓党和政府的决定，就能将那么多人鲜活的生命一笔抹掉，当这笔血债没有，这是没有可能。我尽我自己的力量，坚持这件事，直到我离开这个世界，如果还没有解决，我到了天堂还是会追究这些人的责任。"

张先玲感谢香港支联会在过去30年举办维园烛光晚会，聚集支持她们的力量。她相信，悼念死难者的烛光，已从维园散开，在全世界有正义感的每个人心中点燃。

张先玲说："维园没有烛光晚会了，但维园的烛光是在全世界有正义感的人们心中，继续点燃，。到了六四的时间，全世界各地始终会有悼念六四、谴责惨案的聚会。所以维园的烛光不会消灭，也不会熄灭，会在全世界各个角落，每个有良知的人心中，永远点燃。"

今年已85岁的张先玲表示，虽然她说话和行动能力都比以前迟缓，反应也减慢，但是会尽量保持身心健康，将群组的工作交予较年轻一代的成员处理。

自由亚洲引述“天安门母亲”发言人尤维洁表示，多年来，“天安门母亲”已有64名成员离世，但也有年轻遇难者家属加入为成员。目前，“天安门母亲”的成员人数，大约有120人。她表示，虽然疫情影响她们的一些活动，但每年在六四前夕发表祭文的安排，不会改变。

尤维洁说："我们每年必须有的天安门母亲群体祭文，以及几位难属的发言，会在六四前夕公开。但因为疫情因素，我们原本想做更多与难属有关的事情，要暂时停止。"她表示，过去两年在疫情下，“天安门母亲”已很少聚会，也减少探望“天安门母亲”发起人丁子霖。她表示，丁子霖身体状况良好，等疫情过去，也会安排成员与她见面。

该报道原文链接：https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/renquanfazhi/ec-05272022065313.html