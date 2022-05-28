华日称搜索新疆和新冠起源：中国官方信息占据谷歌搜索结果前列

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中国为扩大其政治立场的影响而开展的全球行动正在助其获得一块令人艳羡的网络资产：中国官方信息占据在谷歌和其他主要西方门户的首页搜索主要结果。中国政府一直在努力提高其影响主要西方门户首页搜索结果的能力。

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搜索新疆和新冠起源，中国官方信息占据谷歌搜索结果前列。据华尔街日报署名Karen Hao今天报道称，根据布鲁金斯学会(Brookings Institution)和另一个华盛顿智库——旨在研究和抵制专制政府影响的保障民主联盟(Alliance for Securing Democracy)的一份新报告，反映中国对其人权记录和新冠病毒起源之立场的内容现在经常出现在谷歌、必应(Bing)和YouTube的排名靠前结果中。

这两个机构的研究人员发现，即使使用中性搜索词，比如新疆等地名，中国官方的信息来源也表现良好；新疆是中国的偏远地区，有关部门在那里拘留了数十万突厥穆斯林，作为同化行动的一部分。

全球最受欢迎的搜索引擎YouTube和谷歌在中国被屏蔽。用户数量少得多的必应在中国可以使用，但有时会允许对中国用户的敏感话题进行审查，以影响其海外用户。

该报道称，每项服务都使用算法来权衡诸如来源的权威性或新鲜度等因素，以排名和更新内容在其结果中出现的顺序。

在YouTube关于“德特里克堡”(Fort Detrick)的前10个搜索结果中，中国官方媒体往往占了一半；中国认为该军事生物研究设施可能是新冠的起源地，但没有证据。

在俄乌战争中，中国政府将自己定位为中立方。但通过分析中国官方媒体对这场战争的报道可以发现，它们围绕这场战争的大多内容都与莫斯科的叙事一致。分析人士认为，这场战争为中国创造了一个宣传契机，将西方描绘为反派和麻烦制造者，同时提升自身形象。

据华尔街日报报道说，在研究期间（从去年11月到今年2月的120天），在YouTube上搜索“新疆”，几乎每天都有来自中国官方媒体的内容出现在搜索结果的前列，在谷歌或必应的新闻网站上也有近90%的时间如此。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%90%9C%E7%B4%A2%E6%96%B0%E7%96%86%E5%92%8C%E6%96%B0%E5%86%A0%E8%B5%B7%E6%BA%90-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AE%98%E6%96%B9%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8D%A0%E6%8D%AE%E8%B0%B7%E6%AD%8C%E6%90%9C%E7%B4%A2%E7%BB%93%E6%9E%9C%E5%89%8D%E5%88%97-11653705007