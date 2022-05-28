华春莹驳斥布林肯连发11条推文 中央社曝网民辛辣讥讽

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美国国务卿布林肯26日阐述当前美国对中国政策，呼吁中方恪遵国际规范后，中央社今天报道称，中国外交部发言人华春莹再度展现战狼本色，在推特连发11文回应布林肯，不过她的咄咄逼人却遭网友奚落。布林肯讲话内容在中国完全遭封，美国大使馆通过微博与微信转发，也被悉数禁封。推特有网民讥讽华春莹的推文，指控华春莹批评美国却将自己的女儿送到美国留学并在美国买房。此类指控没有被澄清或证实。

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据中央社今天报道称，根据推特（Twitter），华春莹27日傍晚5时42分至晚间7时36分，针对布林肯（Antony Blinken）的谈话连发推文11则，中央社指中国媒体“澎湃新闻”将此称之为华春莹对布林肯的“点对点”回应。

对于布林肯声称，无意寻求冲突或新冷战，华春莹说，听起来很像拟与中国展开全面战略竞争或开战的宣告。网友反讥她，全世界除了若干邪恶独裁国家都反对中国。

布林肯指出，美国将捍卫国际法与和平及自由，华春莹反问，第二次世界大战后的军事冲突，当中超过80%难道不是由美国挑起的吗？有网友在华春莹的贴文留图文，酸她谴责美国反美是工作，送女儿去美国留学还在美国买房。

布林肯说，美国将确保个人和主权国家的权利，华春莹表示，仅仅过去10年，美国入侵超过20个国家，并且控制这些国家政权的更迭。网友则不解反问，中国人谈人权耶。

布林肯表示，美国并未阻止中国成为大国，华春莹质疑为何美国要加强五眼联盟（Five Eyes）、推动四方安全对话（Quad）及筹组新三方安全联盟（AUKUS），并强化与中国周边国家的双边军事联盟？网友提醒华春莹，那都是因为中国宣称台湾、钓鱼台与南海等不属于他们的，都是中国的领土。

布林肯说，美国无意阻挠中国经济发展或增进人民利益，华春莹则问，果真如此，美国为何尚未解除对中国课征关税？为何不遗余力打压中国高科技业者？网友反问华春莹，中国为何要禁YouTube与Instagram？为何强迫外国科技业者把他们的技术提供给中国？

布林肯表示，所有国家都可以不受胁迫，自由规划他们自己的发展方向，华春莹则说，好好想想美国外交政策遵奉的门罗主义（Monroe Doctrine）吧，好比针对拉丁美洲与南太平洋的岛国。有网友建议华春莹：“妳的回复有点骂街，不建设性。像极了小时有理说不过城里小孩的农村孩子。”

布林肯说，中国造成数以百万计的美国人失业，并损及工人与企业的权利，华春莹表示，又把中国当成代罪羔羊了，都是美国课征关税导致企业蒙受1兆7000亿美元（约新台币49兆元）的损失，24万人丢了工作。有网友质疑：“华姐对美国的政策那么紧张，是否怕影响妳及家人在美国的生活？妳有关心上海封城而失去生命的人吗？”

关于人权，华春莹质疑，布林肯绝口不提德州洛伯小学（Robb Elementary School）枪击案，难道美国政客的冷漠、自私、傲慢不该为这桩悲剧负责吗？网友则反指，每年的六四前夕，中共都会派人监视天安门母亲主要成员，阻止她们与外界联络。

对于布林肯重申美国的一中政策，华春莹则重弹一中原则三段论的老调，并坚称台湾是中国的一部分。网友则以俄罗斯入侵乌克兰为例，提醒华春莹别入侵台湾，否则中国下场会比俄罗斯还惨。

华春莹说，很显然布林肯不喜欢中国政府，并试图切割中国共产党与中国人民，但事实上，14亿中国人民对中国政府与中共的满意度超过95%。网友反问她：“有包括上海封城的那些人吗？”

对于布林肯说，美国将与中国建设性往来，两个大国可以和平共处，华春莹表示，这句话早就听过了，中国也愿意朝着合作双赢的方向努力。网友们则质疑：“华春莹你涉嫌严重违法翻墙！请立即到北京公安局接受调查处理！”、“为什么你可以上，其他中国人不可以上外网，中国政府怎么那么垃圾？”

消息没有网民与网友的身份等细节内容。

中央社说，至此稿截稿，布林肯及美国国务院并未回应华春莹的11则推文。

此报道原文链接https://www.cna.com.tw/news/acn/202205280135.aspx