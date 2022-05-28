巴切莱特结束新疆之行 强调是访问而不是调查

联合国/巴切莱特

联合国人权负责人周六表示，她对中国被指以反恐名义镇压穆斯林维吾尔少数民族，是访问，而不是调查。

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联合国人权负责人巴切莱特今天称访华不是调查。

巴切莱特今天结束对中国与新疆访问。巴切莱特在新疆的行程没有公开。

据法新社今天发自北京的报道说，联合国人权负责人周六在一次在线新闻发布会上说，她已经 "听到 "那些批评她对中国政府缺乏批评的人，并且说她已经与共产党领导人坦诚地交谈。

据中国官方称，中国的新疆地区（西北部）长期以来一直是针对平民的血腥袭击现场，这些袭击是由维吾尔族分离主义分子和伊斯兰教徒实施的。

在反恐的名义下，新疆地区几年来一直受到严密的监视。

西方研究指责北京在 "再教育营 "中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林民族的成员。中国谴责有偏见的报道，并指 "职业培训中心"旨在消除极端主义。

在对新疆进行了多天的访问后，联合国人权高专巴切莱特敦促中国避免在该地区采取 "任意措施"。

据巴切莱特说，新疆地区政府向她保证，"职业培训中心 "网络已经被 "拆除 "了。

法新社说，这位70岁的智利前总统还保证，北京没有 "监督 "她在新疆的行动。