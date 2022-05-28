布林肯中国政策讲话后 美国宣布延长中国部分产品关税豁免期

中美贸易战/延长豁免

美国宣布，对中国部分产品将继续豁免惩罚性关税，直到11月底，受延长豁免的中国产品包括抵御新冠病毒疫情的医药产品。这一决定是在美国总统拜登面临要求取消美国前总统特朗普在2018年对无数中国产品征收的额外关税的压力增加之际作出的，此前，美国国务卿布林肯发表对中国政策讲话，评论指布林肯讲话温和，但仍然受到中国抨击并全国禁封该讲话内容。

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据法新社报道称，美国贸易代表办公室说，周五宣布的延长豁免期条款 "涵盖了应对新冠病毒疫情所需的81种医疗护理产品"，并指出，这些排除条款最初是在2020年12月29日批准。原本应于5月31日到期的排除条款现在被进一步延长6个月。

拜登的政府已经在3月份对其他352种产品的清单做出了类似的决定，这些产品在12月31日之前免于缴纳额外的关税。拜登总统的政府已于2021年10月初启动了对惩罚性关税所针对的中国产品进行 "定向 "豁免的程序。当时拜登强调，如果没有办法替代来自中国的产品，将 "逐一 "批准。

据法新社说，美国的决定目的是为无法找到替代供应来源的美国中小型企业提供救济。

2018年，特朗普政府谴责北京导致巨大贸易赤字的 "不公平 "贸易做法，对相当于美国每年3500亿美元进口额的中国产品征收惩罚性关税。

报道称，拜登政府正在考虑是否取消部分或全部这些将于7月6日到期的附加费用。