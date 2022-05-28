新疆与人权：德国政府拒绝再为大众汽车等在华投资做国家担保

德国/新疆/大众汽车

德国经济部长罗伯特-哈贝克周五表示，由于中国西北部省份新疆的人权状况，德国政府首次拒绝支持在中国的投资，这提高了对当地官员进行制裁的可能性。

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事关人权，德国拒绝支持大众汽车的中国投资。据法新社报道称，德国经济部长披露说，"一家在中国新疆维吾尔自治区开展活动的公司想延长（公共）投资担保"，"我们没有批准"。这位绿色部长告诉《世界报》，"这是第一次因人权原因而没有给予投资担保。"

如果没有这样的公共担保，公司将承担海外项目的全部财务风险。

哈贝克和他的部下都没有详细说明哪家公司被拒绝支持。然而，《明镜》杂志援引身份不明的消息来源说，涉案的是德国大众汽车公司。

大众汽车这家世界第二大汽车制造商于2013年在新疆乌鲁木齐开设了一家工厂，中国当局被指责镇压穆斯林少数民族，特别是镇压维吾尔族。

西方研究指责北京在 "再教育营 "中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林民族成员，甚至强行实施 "强迫劳动 "或 "强迫绝育"。美国指控是 "种族灭绝"。

但中国谴责西方有偏见的报道，并称旨在消除极端主义的 "职业培训中心"，而非"再教育营 "。

据明镜周刊指出，投资者解释这些投资是为了制造商在中国国内的其他工厂，而不是在新疆的工厂，但承认 "不能排除其中的联系"。

德国经济部长哈贝克说："鉴于维吾尔人受强迫劳动和虐待，我们不能担保在该地区的项目，"他还为制裁中国官员敞开了大门。德国经济部长称，“如果有可能确定镇压维吾尔人的责任人并证明 "他们的行为，这种制裁措施是可能的。”

法新社说，德国大众汽车公司老板赫伯特-迪斯（Herbert Diess）最近在接受美国广播公司CBS采访时断言，大众汽车"没有涉嫌强迫劳动"。他说："我们想让工厂继续营业而已"，因为 "我认为如果我们留下来，对当地人来说会更有好处"。据明镜周刊援引大众汽车集团内部人士的话称，德国政府拒绝担保的这一决定对大众汽车在中国的投资计划没有影响。