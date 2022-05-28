美国延长对部分中国医疗产品免征关税期限

惩罚性关税

美国贸易代表周五宣布，美国将把对中国部分医疗产品的惩罚性关税豁免再延长6个月至11月30日。

广告 继续浏览后续

美国贸易代表办公室表示，进口关税豁免将于5月31日到期，“涵盖应对新冠病毒大流行所需的81种医疗保健产品”。

豁免于2020年12月首次宣布，并于去年11月延长了一次。

关税豁免名单上的产品包括口罩、医用橡皮手套、洗手液的泵瓶、消毒湿巾的塑料容器、指尖脉搏血氧仪、血压计、核磁共振成像仪和x光台。

美国和中国之间的贸易冲突始于时任总统特朗普对价值3500亿美元的中国产品征收关税，理由是他所说的中国不公平的贸易行为和窃取美国技术和知识产权。

由于美国的通货膨胀达到40多年来的最高水平，美国总统拜登面临着取消所谓“301条款”关税的压力，其中许多关税将于今年7月失效。

美国贸易代表办公室官员表示，他们正在与企业和公众接触，就是否延长关税征求意见。

2020年1月，华盛顿和北京签署了所谓的“第一阶段”贸易协议，根据该协议，北京承诺在2020年和2021年的基础上增加购买美国产品和服务至少2000亿美元，但在新冠病毒大流行期间，这一目标未能实现。