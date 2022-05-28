美媒：中国全网封杀布林肯对华政策演讲全文

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美国国务卿布林肯在华盛顿做出对华政策演讲一天后，中国互联网上已经找不到这篇讲话的全文内容。中国当局不仅封杀了美国驻华大使馆在微信上刊登的演讲全文，也在微博上限制布林肯演说的传播以及相关讨论。但同时，中国在社媒平台上不断推广外交部对布林肯讲话做出的反驳。官媒、网络博主和网民对讲话的批评以及辱骂同样随处可见。

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据美国之音署名文灏今天报道说，中国全网封杀布林肯对华政策演讲全文。周五，中国外交部发言人华春莹在推特上连发21条推文，阐述了对布林肯讲话的11点反驳。推特没有审查这些推文。

中国时间周五（5月27日）晚，美国驻华大使馆在其微信账号上发布了文章“布林肯国务卿讲话：本届政府对中华人民共和国的方针”，全文翻译了布林肯美国时间周四在乔治·华盛顿大学做出的中国政策讲话。在这篇被观察人士认为相对温和的讲话中，布林肯表示美国将在不断提升自身实力以及加强与盟友合作的同时，与中国展开全方位竞争。但他也强调，美国无意改变中国政治体制，也不希望与中国进行一场新冷战。

这篇微信文章在发布几个小时后便遭到了平台封杀。尝试点开文章时，出现的是一个红色感叹号标志，伴随一行文字“该内容暂时无法查看”。除了这行字以外，微信并没有给出任何封杀理由。微博也对布林肯讲话内容进行了审查。任何含有讲话全文的截图都被屏蔽。用户也无法在微博上发布美国驻华大使馆网站上布林肯讲话的链接。这样的尝试会引发微博的系统警告，称链接“不安全”。

另外，微博还限制了对布林肯讲话的相关讨论。点开热搜话题“布林肯发表对华政策演讲”，显示出的内容全部来自官方账号或被认证账号，看不到来自普通网民的微博。

美国之音说，中国封杀美国驻华大使馆发布的文章曾一度被认为是稀有现象。但这种手段的频繁程度正不断上升。上一个类似事件发生在3月。当时，中国官方帮助传播来自俄罗斯的“美国生物武器实验室”的虚假信息。美国白宫和国务院对此进行反驳的微博和微信文章遭到中国审查。中国官方没有给出审查理由，并继续通过社媒和外交部推广这一阴谋论。

布林肯的讲话也正收获相同待遇。讲话全文被全网删除后，中国官媒、社媒博主、网民对讲话的批评和谩骂却随处可见。外交部发言人汪文斌对布林肯讲话的反驳被各大官媒全文转载，在微信和微博等平台上流通无阻。

据该报道，周五，中国外交部发言人华春莹在推特上连发21条推文，阐述了对布林肯讲话的11点反驳。推特没有审查这些推文。

该报道原文链接：https://www.voachinese.com/a/china-censors-blinken-speech-20220527/6592675.html