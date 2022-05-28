联合国人权高专巴切莱特为她的新疆行辩解

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联合国人权负责人巴切莱特周六在中国表示，她的访问 "不是调查"，但敦促北京停止针对穆斯林维吾尔族的 "任意 "措施。

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据法新社今天报道称，在访问结束后的在线新闻发布会上，联合国人权高专米歇尔-巴切莱特还表示，她已经 "听到 "那些在最近几天批评她对中国政府缺乏批评的人。这位70岁的智利前总统还表示，她已经与共产党领导人 "坦诚 "地谈论了目前以反恐名义在新疆（西北部）开展的运动。

法新社说，据中国官方说，这片广阔的中国领土长期以来一直是对平民进行血腥袭击的场所，当局称这些袭击是由维吾尔族分离主义分子和伊斯兰教徒实施的，维吾尔人该地区最大的民族群体。因此，拥有2600万人口的新疆几年来一直是严密监视的对象。

西方研究指责北京在 "再教育营 "中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林民族成员，甚至强行实施 "强迫劳动 "或 "强迫绝育"。美国指控是 "种族灭绝"。

中国谴责西方有偏见的报道，并谈到了旨在发展就业和消除极端主义的 "职业培训中心"。它否认有任何 "强制绝育"，说它只是在实施中国的生育控制政策。

一些人权团体和维吾尔侨民指责北京在反恐运动中抓了一些没有犯罪的人。他们指控说，维吾尔人被关押的唯一依据是所谓的极端主义，因为胡须太长，出国旅行可疑，或者宗教信仰被认为太强烈。

联合国人权高专巴切莱特周六呼吁中国停止其在新疆的反恐运动的 "任意和不加区别的 "措施，同时谴责 "极端主义的暴力行为"。

法新社说，但这位前智利总统正处于人权组织、美国和外国维吾尔族人的关注之下。他们指责她对北京的批评不够，并让她的访问被中国共产党（CCP）精心策划的宣传所利用。中国官方媒体本周报道说，她赞扬了中国在人权方面的进展。

联合国官员既没有否认也没有证实这些说法。

据巴切莱特说，"这次访问不是调查，"联合国人权高级专员巴切莱特星期六为自己的访问辩护，说她能够 "不受监督地 "接触她想在新疆会见的人。

米歇尔-巴切莱特说，她还会见了该地区的民间社会成员和中共领导人。

法新社说，新疆是世界上最受关注的地区之一。

许多维吾尔族家庭说他们没有被囚禁的亲属的消息。就此，巴切莱特说："她已经向中国当局提出了这个问题和其他问题，"她补充说，她提出了许多案件，非常重要的案件。

这次访问是17年来联合国人权事务高级专员的首次访问。这是在联合国和北京之间的艰难谈判之后成行的。

巴切莱特访问了新疆的地区首府乌鲁木齐和维吾尔族人口特别多的城市喀什。但她的行程细节没有公开。

这位前智利总统说，她参观了喀什的一所监狱，在那里她看到了囚犯，巴切莱特并将她的访问描述为 "相当开放，相当透明"。巴切莱特说，新疆政府向她保证，"职业培训中心 "网络已被 "拆毁"。米歇尔-巴切莱特说她访问过其中一个前中心。

法新社说，联合国的人权高专代表团在疫情下全封闭健康泡泡型式下进行的，此一机制让巴切莱特远离外国媒体。中国官方媒体对她的访问报道很少，只报道了她与习近平主席和王毅外长的会晤。联合国本身中文的官方新闻至此在首页仍然称巴切莱特与习近平的视频会晤是“宝贵的”。