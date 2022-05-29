上海传解封安福路外国人群聚未戴口罩跳舞欢呼引议论

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上海市疫情得到控制，5月底逐步展开“复工复产”，超市、便利商店和药局将在6月1日起恢复线下营业，上海市低风险的防范区也越来越多，防范区市民可外出采购生活物资。日前一段上海徐汇区安福路的影片引发热议，影片中有许多外国青年聚集，跳舞庆祝，气氛看起来十分轻松欢乐。香港01报道称，舆论反应却显两极。

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据香港01署名蔡苡柔报道称，影片中许多青年并未戴上口罩群聚，有网民认为是终于赢来解风的庆祝，“可以透一口气了”；但亦有网民批评，“疫情还未结束，不该掉以轻心”。

据介绍，安福路被称为是上海“最文艺、最国际”的一条街，总长约850公尺的这条小路，因位于上海旧时法租界的核心地带，有许多老洋房、异国餐厅，上海话剧中心。是外国人到上海生活、工作的聚集地，开了许多文艺小店，也是上海打卡和旅游热点，有网民称在该条街居住的民众“一半以上是外国人”。

影片中可以看到许多外国人在街上聚集，有人遛狗、有人拿着饮料聊天、也有人骑着脚踏车，气氛轻松。晚上马路没有车辆，有几位外国青年在马路上坐下，开始玩起游戏，其他民众则在一旁拍照录影。

该报道称，影片上传后，立刻引发舆论两极评价，部分贴文和影片更被删除。有网民指出，“大家都闷久了，出来透气真好”、“上海的大家都辛苦了”；但亦有网民认为“还没解封就群聚，深夜扰民”、“上海防控是这样做的？”也有网民指出，后来这些群聚的外国人逼得上海警察要前往维持秩序，但消息未获证实。

该报道原文链接：https://www.hk01.com/%E5%8D%B3%E6%99%82%E4%B8%AD%E5%9C%8B/775399/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%A7%A3%E5%B0%81-%E5%AE%89%E7%A6%8F%E8%B7%AF%E5%A4%96%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E7%BE%A4%E8%81%9A%E6%9C%AA%E6%88%B4%E5%8F%A3%E7%BD%A9%E8%B7%B3%E8%88%9E%E6%AD%A1%E5%91%BC-%E8%BC%BF%E8%AB%96%E5%8F%8D%E6%87%89%E5%85%A9%E6%A5%B5