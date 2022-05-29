中国小学教材插图难看酿事 官方要全面查

中国/小学课本

由人民教育出版社出版的小学数学教材，由于插图画风“太丑”惹来抨击。中国教育部宣布，全面排查全国中小学教材；中共机关报法治日报紧咬这个议题，直指整改不能避开追责问责。

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据中央社今天报道称，人民教育出版社是中国教育部所属的一家大型专业出版社，其所出版的一套小学数学教材使用多年，近来被发现插图画风“难看”、“怪异”，挨轰插画人物都是小眼睛、宽眼距，五官比例严重失衡、目光呆滞，认为这对儿童身心健康有负面影响。

中国教育部28日于官网发布声明，要求全面排查全国中小学教材。声明指出，要求人民教育出版社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新教材，教育部将组织专家团队进行严格审核把关。

据该报道，人民教育出版社28日于官网发出道歉声明，表示已经成立工作专班，全面负责小学数学教材插图整改工作，到今年9月1日前全面整改到位，确保2022年秋季学期开始使用新教材。将重新遴选团队，对小学数学全套教材所有插图进行绘制更换。

法治日报对于官方声明不埋单，29日发出评论“毒教材整改不能避开追责问责”。这篇评论批评，百年大计教育为本，如果只是大张旗鼓地道歉整改，而没有深挖根源、没有人因此担责，“毒教材”、“毒绘本”事件恐还会发生。严查各环节失守责任人，严肃追责问责，才能发挥更大警示作用。

中央社说，小学数学教材插画讨论于26日起在中国社交媒体平台微博发酵，引发热烈讨论；后又有其他出版社的儿童绘本读物被揭露，内容插画绘有两个男童捧著一名女生的手臂伸出舌头“舔汗”的画面，被批评非常不妥。中共喉舌、前环球时报总编辑胡锡进28日也跳出来发文批评，人社版小学数学教材插图的事，任谁看了都会愤慨，那些插图明显突破了“风格”范畴，无论从道德还是文化正确性上都完全不可接受，“支持严肃查处这件事”。

中央社另一署名张淑伶报道称，中国小学教材被批太丑后，网友惊叹台湾课本好美。中国大陆自媒体一篇介绍台湾“美感细胞”团队教科书再造计划的文章，昨晚迅速热传，文章指台湾的教科书设计“走在了大陆的前面”。

尽管这篇文章并未探讨两岸教科书编写印制环境的异同，也未说明在中国大陆是否有可能由民间团体“由下而上”推动教科书设计改变，不过，大量的图片仍引来许多网友的赞叹。