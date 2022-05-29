复员军人独子疫情下急救延缓致死讨公道有回音：开除医生

新冠病毒/中国

北京市顺义区一名男子日前胸痛，救护车近1小时才抵达，其父亲控诉疑因疫情因素导致儿子抢救不及死亡。官方28日通报，涉事医生被开除，其余3名卫生官员和医院主管受处分。

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据中央社署名张淑伶今天报道称，根据顺义区纪委微信公众号“清风顺义”，当事人宋姓男子32岁，居住地当时因新冠病毒疫情被管控。前往现场救治的医护人员以及接诊的医院人员都需要做二级防护。他因胸痛在11日凌晨3时38分打电话叫救护车，最终值班医师组4时25分才出发，抵达时间是4时32分，此时已无心跳。经过各种急救后，宋姓男子在7时24分宣告死亡。

根据顺义区纪委区监委的调查，问题出在接到急救电话任务的值班组没有及时出车，“不应把联系确定接诊医院作为出车的前提条件”。

此外，刘姓医生对求助患者的病情研判有误，主观认为其病情不严重，因此一直和医院的发烧门诊而非急诊科联系，区医院说即将要接诊新冠核酸检测阳性人员，目前无法接诊；另一家医院则判断是心脏疾病，建议转往其他医院治疗。

这些联系过程拖长了出车时间，期间宋姓男子的女友来电反映患者病情加重，刘姓医生也没有对患者在电话中指导自救。

调查指出，顺义120急救分中心的职前培训工作落实不到位，也没有按照要求报告相关情况；顺义区医院则对顺义120急救分中心管理不到位、善后处理不积极。

该报道称，刘姓医生被指对此次事件负有直接责任，被开除处理。此外，顺义区委卫生健康工委书记王新兵、顺义区医院院长赵跃华、顺义120急救分中心主任赵雪田被指应承担主要领导责任，被处以党内严重警告等处分。

中央社说，宋姓男子的父亲27日晚间在中国社群平台微信上发文，表示要为不幸去世的儿子讨回公道，引发重视。他指控北京顺义区医院（顺义区急救中心）在疫情防控期间，拖延急救，害死其32岁的独子。

该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205290032.aspx