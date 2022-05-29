天津大学生疫情示威维护回家权 喊“打倒官僚主义”

新冠病毒/中国/天津

中国内地因疫情许多校园封闭管理，继北京大学、北京师范大学学生因不满校方防疫政策和学生无法返乡，集体抗议后，5月26日晚间，天津大学学生也群聚抗议要求跟校方对话。

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据香港01署名蔡苡柔报道，天津大学学生抗议求返乡，喊“打倒官僚主义”。校方同意诉求。

据网传的影片显示，有过百学生聚集喊出“打倒形式主义！打倒官僚主义！”此外，同样位于天津的南开大学也传出有学生抗议校方不让学生返校。

据了解，目前两个学校都已经回应学生诉求，开放学生返乡。

近半个月包括北京大学在内的多所北京高校学生抗议校方的抗疫政策，许多学生更要求返乡，校方也相继放宽相关政策。

5月26日，网传影片显示天津有超过百位学生在当晚群聚学校内的北洋广场抗议，影片可见群聚抗议学生众多。学生要求和校领导对话，喊出“打倒形式主义、打倒官僚主义”的口号。

另一个网络流传的影片则可以看到，一个疑似是老师的女士跟学生提议“要不要各学院选出自己的代表”去跟校方谈话，但话一出学生立刻鼓譟表示反对。后来该名女士则问“现在大家的意思是要校领导来和我们所有人一起解决问是吗?”学生则高喊，“对! 叫校领导来！”

Twitter有网民指出，天津学生抗议后有警车逼近，但消息未经核实。

该报道称，天津大学学生抗议影片段在内地已无法查询。不过小红书上有网民分享，在天津大学学生抗议后的隔天，天津校方已经回应学生诉求，开放学生返乡。

天津南开大学学生亦表示，校方已开放学生返乡。天津医科大学等当地其余学校学生也在网络平台表示，希望校方能跟进，让学生早日返乡。

据香港01报道说，天津自1月开始有Omicron疫情以来，一直无法达到真正的清零，近期更升级疫情防控。5月25日宣布天津市中心封区，5月27日晚间更宣布天津市居民要全民核酸检测，要民众保持“相对静止”不随意外出，27日天津新增7例本土阳性感染。

该报道原文链接：https://www.hk01.com/%E5%8D%B3%E6%99%82%E4%B8%AD%E5%9C%8B/775479/%E6%9C%89%E7%89%87-%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%AD%B8%E7%94%9F%E6%8A%97%E8%AD%B0%E6%B1%82%E8%BF%94%E9%84%89%E5%96%8A-%E6%89%93%E5%80%92%E5%AE%98%E5%83%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9-%E6%A0%A1%E6%96%B9%E5%90%8C%E6%84%8F%E8%A8%B4%E6%B1%82