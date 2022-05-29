巴切莱特去了新疆：布林肯称仍然关注

美国/联合国/人权/新疆

美国国务卿布林肯说，美国对中国方面可能对联合国人权事务高级专员巴切莱特访问新疆施加的限制表示 关切。巴切莱特的访问细节没有被公开。这位前智利总统访问中国因疫情情况限制而采取了全封闭泡泡型隔离制式，使她远离外国媒体。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，布林肯在一份声明中说："美国仍然关注联合国人权事务高级专员巴切莱特及其团队对中华人民共和国的访问以及中国限制和操纵这次访问的努力。" 布林肯说，这次访问的条件 "不允许全面和独立地评估人权状况，包括在中国新疆"。

布林肯说，他 "对有关新疆人被警告不得抱怨或公开谈论该地区情况的报道感到不安"。

法新社说，中国官方指新疆地区长期以来一直是对平民进行血腥袭击的场所，当局称这些袭击是由维吾尔族分离主义分子和伊斯兰教徒实施的，维吾尔人是新疆地区最大的民族群体。因此，几年来，新疆一直是严密监视的对象。

西方研究指责北京在 "再教育营 "中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林民族成员，甚至强行实施 "强迫劳动 "或 "强迫绝育"。美国指的是 "种族灭绝"。中国谴责了这些有偏见的报道，并称 "职业培训中心"旨在发展就业和消除极端主义的影响。

巴切莱特访问了新疆的地区首府乌鲁木齐，并表示她参观了喀什市的一所监狱，在那里她看到了囚犯，并将她的访问描述为 "相当开放、相当透明"。巴切莱特说，新疆政府向她保证，"职业培训中心 "网络已被 "拆除"。巴切莱特说她参观了其中的一个前中心。

巴切莱特的访问细节没有被公开。这位前智利总统访问中国因疫情情况限制而采取了全封闭泡泡型隔离制式，使她远离外国媒体。

联合国人权高专巴切莱特在结束她在中国逗留时举行的在线新闻发布会上重申，她的访问（外国媒体被排除在外）"不是一项调查"。