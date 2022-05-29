王毅今见太平洋岛屿论坛秘书长促合作

中国/王毅/南太平洋

中国外交部长王毅今天会见太平洋岛屿论坛秘书长亨利-普纳，王毅与普纳会谈涉及促进新冠疫情后恢复经济和对气候变化采取紧急行动计划。王毅于周四抵达南太平洋地区对8个岛屿国家闪电访问，讨论中国与各国加强经济和安全合作的广泛协议。法新社说， 澳大利亚和中国正在为争夺太平洋地区的影响力而展开激烈的争夺。

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据法新社今天报道称，澳大利亚新任总理说，太平洋国家欢迎堪培拉在该地区的 "重新参与"，因为北京对这些国家展开了魅力攻势。澳大利亚新总理的声明在周日的天空新闻中播出，而此时中国外交部长王毅正在斐济会见该群岛的领导人和太平洋地区的外交部长。

王毅于周四抵达该地区，讨论与各国加强经济和安全合作计划。王毅周日会见了太平洋岛屿论坛秘书长亨利-普纳，从新冠病毒疫情中恢复经济和对气候变化采取紧急行动应是讨论议题。

据普纳称，"我们欢迎中国对气候变化的承诺。"

王毅此前访问了基里巴斯，在那里签署了关于气候变化、经济合作和其他问题的10份谅解备忘录，但没有签署关于安全问题的备忘录。

王毅还访问了萨摩亚，周六在那里签署了一项 "加强合作 "的双边协议。

作为这次访问的一部分，王毅还将访问汤加、瓦努阿图和巴布亚新几内亚。