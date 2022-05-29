王毅在南太平洋闪电访问 昨与萨摩亚签新协议

中国/南太平洋

中国外交部长王毅继续访问南太平洋多个岛国。王毅星期六与萨摩亚方面签署了一项加强合作的协议，法新社说引起了澳大利亚和美国的关注。

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据法新社说，萨摩亚和中国签署关于南太平洋的协议。该协议的细节没有被透露，但一份发送给该地区几个国家的协议草案遭泄露，它包括更大的经济和安全合作。

西方领导人呼吁南太平洋岛国反击中国在该地区扩大中国对安全控制的企图。

萨摩亚政府在一份声明中证实，中国外交部长王毅和萨摩亚总理Fiame Naomi Mata'afa进行了会晤，讨论 "气候变化、新冠病毒疫情和安全"。根据声明，中国将继续为该岛国基础设施建设提供援助，并将为未来的项目建立一个 "待定 "的新框架。

该声明称，萨摩亚和中国将继续寻求更大的合作，以实现双方共同利益和承诺。

据该报道，在周五晚上抵达萨摩亚之前，中国代表团本周访问了所罗门群岛和基里巴斯。它原定于星期六下午出发前往斐济，然后前往汤加、巴布亚新几内亚和东帝汶。

澳大利亚等国对中国外长的穿梭访问给予关注。作为影响力多方争夺战的一部分，澳大利亚外交部长黄英贤周末访问了斐济。据黄英贤在斐济首都苏瓦说：“我们已经公开表达了我们对这项安全协议的担忧。” 黄英贤说，“像其他太平洋岛屿一样，我们相信会有后果。我们认为重要的是，该地区的安全由该地区决定。”

在首次访问所罗门群岛期间，中国外长王毅周四谴责了针对中国与该岛国安全协议的 "诽谤和攻击"。

根据协议草案和五年计划（将向该地区的几个岛国提出，法新社获得其副本），北京打算加强对安全的控制。

密克罗尼西亚总统戴维-帕努埃洛在给他的南太平洋同事的一封措辞强烈的信中警告说，该协议表面上 "很有吸引力"，但可能给中国提供进入和控制我们地区的手段。