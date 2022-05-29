联合国官方新闻报道巴切莱特结束中国之行：并谈新疆、西藏、香港等问题

联合国/中国/新疆/人权/巴切莱特

联合国官方新闻称，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特星期六在结束对中国的六天正式访问时在广州举行了新闻发布会。这是17年来，联合国人权事务高级专员首次能够前往中国，与该国最高级政府官员和其他对话者就中国和全球的关键人权问题直接对话。巴切莱特在新闻发布会上重点谈及她此次访问的新疆之行。鉴于新冠疫情的限制，新闻发布会以在线形式举行。

广告 继续浏览后续

联合国官方新闻称，在喀什和乌鲁木齐的两天访问当中，巴切莱特会见了一系列官员，包括新疆维吾尔自治区党委书记、区政府主席和主管公共安全的区政府副主席等。她访问了喀什监狱和喀什实验学校，一个前职业教育和培训中心(VETC)，以及其他地方。

此外，她还与国内外的民间社会组织、学术界、社区和宗教领袖以及其他人进行了交流。在她访问之前，她和她的办公室会见了一些致力于解决新疆、西藏、香港和中国其他地区问题的民间社会组织。巴切莱特表示，她的访问还得益于联合国人权机制多年来在中国的工作，以及她的办公室和她的先遣队于4月25日抵达中国所做的准备工作。

就访问性质， 巴切莱特表示，应该从一开始就说明这次访问的性质——是什么，不是什么。她说，这次访问不是调查——高级专员的正式访问本质上引人关注，并非有助于属于调查性质的详细、有条不紊和不引人注意的工作。此次访问提供了一个与中国最高层领导人就人权问题进行直接讨论的机会，以相互倾听、提出关切、探索并为未来更定期、更有意义的互动铺平道路，从而支持中国履行其国际人权法义务。

巴切莱特感谢中国政府的邀请和中国政府为促成这次访问所作的努力，特别是为她与习近平主席的在线会晤所作的安排。

她在这次访问中与中国国务委员王毅、最高人民法院首席大法官，以及公安、司法、民族事务及人力资源、国家检察院的高级官员和广东省省长会面。她还会见了中华全国妇女联合会的官员。

巴切莱特表示，考虑到中国在多边主义中的重要作用，这次访问对她来说也是一个讨论其他几个地区和全球问题的机会，在这些问题上，中国可以利用其影响力带来政治解决方案。

巴切莱特指出，对于那些向她发出呼吁，要求她向当局提出问题或案例的人，她听到了他们的呼吁。她表示，这些人的宣传倡导工作非常重要，她的访问是向政府提出一些具体情况和关切问题的机会。她表示，将继续持续跟踪这些令人关切的问题和事例。

巴切莱特表示，如果试图在一次讲话中概括中国这个幅员辽阔的国家人权状况的全部复杂性，将是冒昧的，但她愿意强调此行得以详细讨论的一些关键议题。

联合国官方新闻说，就巨大成就， 巴切莱特表示，提前10年实现减贫和消除极端贫困是中国取得的巨大成就。实行全民医疗保健和几乎全民失业保险计划，对确保保护健康权和更广泛的社会和经济权利大有帮助。中国在国内和国际上支持多边2030议程和可持续发展目标的努力也受到重视。她表示，她在讨论中强调了促进性别平等和适当地域分配的重要性。

就立法和司法改革，巴切莱特表示，多年来，中国进行了重要的立法和司法改革。关于性别平等，她欢迎修订《妇女权益保障法》,认为这将为保护妇女权利带来若干改进。她还赞扬最近对民法典进行的改革，其中引入了关于性骚扰的条款，以及反家庭暴力法，其中规定了保护处于危险中的妇女和儿童的保护令。她指出，正如在每个国家一样，执行是关键，因此当局必须在这方面保持警觉，并对法律在实践中如何适用的关切作出回应。她希望在各级政治代表中看到更多的女性，并鼓励企业为更多女性担任高层职务创造条件。

就国家人权行动计划， 巴切莱特欢迎中国提出的确保高质量发展的目标，认为这与加强法治和尊重人权密切相关。她表示，这在中国《国家人权行动计划》和其他政策文件中有所阐述。她说，人权高专办小组深入讨论了国家立法和做法必须如何反映国际人权法律和标准，特别是在执法和司法程序方面，人权高专办期待着继续与中国政府和司法部门分享专门知识。

巴切莱特表示，中国《国家人权行动计划》承诺执行更严格的死刑复核程序，并实施更严格的死刑案件报告和复核机制，这也值得欢迎。她指出，发布关于死刑的数据非常重要，她希望中国能够加入到废除死刑的国际潮流中来。

就反恐和去激进化与保障人权，联合国官方新闻说， 巴切莱特表示，在她与中国高级官员的讨论中，每次会晤都提到发展、和平与安全的主题。她表示，为了使发展、和平与安全具有可持续性，需要具有包容性并植根于对人权的保护。

她表示，自己同意一些联合国人权机制对打击恐怖主义和激进主义的法律和政策及其应用的关切。

她指出，极端主义的暴力行为对受害者，包括那些负责保护社区的人的生活产生了可怕的严重影响。但至关重要的是，反恐对策不会导致侵犯人权。相关法律和政策的适用，以及对个人实施的任何强制性措施，需要接受独立的司法监督，司法程序要有更大的透明度。所有受害者必须能够寻求补救。

她说，在新疆维吾尔自治区，她对反恐和去激进化措施的应用及其广泛应用提出了疑问和关切——特别是它们对维吾尔族和其他以穆斯林为主的少数民族权利的影响。虽然她无法评估“职业教育和培训中心”的整体规模，但她向政府提出了以下问题：缺乏对该方案运作的独立司法监督，执法官员依赖15项指标来确定暴力极端主义倾向，关于在机构中使用武力和虐待的指控，以及关于对合法宗教活动过度严格限制的报告。她表示，在她访问期间，政府向她保证，“职业教育和培训中心”系统已经拆除。她鼓励政府对所有反恐和去激进化政策进行审查，以确保这些政策完全符合国际人权标准，特别是不以任意和歧视的方式实施这些政策。

巴切莱特表示，在来中国之前，她听到一些现在生活在国外的维吾尔族家庭与他们的亲人失去了联系。在她与中国当局的讨论中，她呼吁当局作为优先事项采取措施向这些家庭提供信息。

就人权捍卫者、性少数群体、残疾人和老年人，巴切莱特表示，她也和联合国人权机制一样，对律师、人权捍卫者和其他人的合法活动在中国国家安全框架下受到惩罚感到关切。她表示，联合国人权机构认为，监视居住制度构成任意拘留，并呼吁废除。

巴切莱特表示，她与中国非政府组织的互动也很充实。在促进性别平等、男女同性恋、双性恋、跨性别者和间性者的权利、残疾人和老年人的权利等方面，正在开展重要的工作。

她说，中国有“草根”基层参与的传统，毫不夸张地说，这一点很重要。扩大民间社会有意义参与和宣传倡导的空间对于加强参与和言论自由至关重要。

据联合国官方新闻说，就西藏问题，巴切莱特表示，在西藏自治区，重要的是要保护藏族人的语言、宗教和文化特征，允许藏族人充分和自由地参与有关其宗教生活的决策，并进行对话。她讨论了西藏自治区的教育政策，并强调了儿童在其家庭或社区环境中学习自己的语言和文化的重要性。

就香港问题 ，巴切莱特表示，香港特别行政区长期以来被视为该地区的人权和独立媒体中心。重要的是，香港政府应竭尽所能，培育而不是扼杀香港公民社会和学术界的巨大潜力，为促进和保护香港特区和更大范围内的人权作出贡献。她指出，根据《国家安全法》逮捕律师、活动人士、记者和其他人令人深感担忧。她说，作为《公民权利和政治权利国际公约》的缔约方，香港将于7月接受联合国人权事务委员会的审查。她同时呼吁中国（全国人大）也批准它于1998年签署的这一公约。

就劳工权利， 巴切莱特表示，中国最近批准了国际劳工组织关于强迫劳动的两项公约(第29号和第105号公约),一旦交存，将是受到欢迎、也是保护工作领域基本原则和权利的重要起点。她表示，除了批准之外，现在重要的是建立一个基础广泛的制度，不仅包括劳动监察和执行，还包括预防和尽责调查。民间社会行动者——包括企业、工会、非政府组织和媒体——也在监督遵守情况和指出差距方面发挥着重要作用。她鼓励中国与国际劳工组织进行建设性接触。

她表示，她在访问中还与中国工商业界代表进行了接触，看到中国公司和部门在其运营和供应链中采用人权标准，令她感到鼓舞。

就保持定期接触、建立工作组， 巴切莱特表示，鉴于当今世界面临许多相互交织的全球危机，包括气候变化、对和平与安全的威胁、全球经济体系的不稳定以及新冠疫情的影响，中国作为多边和区域论坛的重要贡献者，可以发挥非常重要的作用。

她说，双方同意在联合国人权事务办事处和中国政府之间建立定期接触，包括通过年度高级战略会议，在国家、地区或全球层面讨论各自关心的问题。

双方还同意建立一个工作组，通过在北京和日内瓦的会议以及在线会议，促进联合国人权高专办与中国政府之间的实质性交流与合作。该工作组将就具体专题领域组织一系列后续讨论，包括但不限于发展、减贫与人权、少数民族权利、工商业与人权、反恐与人权、数字空间与人权、司法和法律保护与人权，以及双方提出的其他问题。

巴切莱特表示，这将使人权高专办能够在一些人权问题上与中国进行有条理的接触。她指出，这一点尤其重要，因为人权高专办在中国没有设立国家办事处。她表示，工作组还将为高专办提供一个机会，提请政府注意一些令人关切的具体问题。

巴切莱特说，中国政府表示，它将邀请联合国人权事务高级专员办事处的高级官员将来访问中国。

巴切莱特表示，她与她在中国遇到的每一个人——地区和国家官员、民间社会、学者、外交官和其他人——坦诚地进行交谈，真诚地希望在促进和保护所有人的人权方面取得进展。她希望能够以这种开放和坦诚的方式为基础，以有意义和有影响力的方式推进这些交流。