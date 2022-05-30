中国静悄悄在哥伦比亞推进棋子 哥求爱中国 冒险策略？

哥伦比亚违背美国老大哥心愿，亲近中国，向中国求爱；中国也静悄悄大步进棋。这对哥伦比亚来说，是一项冒险策略吗？这是法国十字架报近日的专题报道。

广告 继续浏览后续

目前，哥伦比亚采取亲中国政策，转向这个亚洲巨头寻找融资或投资，这同时也冒着与其历史老大哥美国合作前景关闭的风险，法国十字架报开门见山指出。

“哥伦比亚不得不在北京和华盛顿之间做出选择的风险”

国际私营企业中心 (CIPE) 波哥大办公室的主任安杰拉.维雷兹(Angela Maria Velez) 分析指出，哥伦比亚“不得不在北京和华盛顿之间做出选择的风险”。

维雷兹说，但是，我们与美国的合作非常深入：不仅限于出口或投资问题。 我们两国确实有很多共同努力点：打击贩毒、打击恐怖主义、委内瑞拉局势、环境保护。

华盛顿和波哥大之间的这种合作有多种形式，首先是大量的财政支持。 例如，哥伦比亚从华盛顿收到了近 2 亿美元，以帮助我们管理抵达我国领土的委内瑞拉难民。 美国还支持古柯替代努力、打击暴力或森林砍伐以及和平进程。

在其他领域（捍卫人权、正义等）也有许多援助计划。

其他拉美国家也是如此，被迫在美国和中国之间做出选择，同样的情况，这可能使该地区处于非常微妙的境地。

是欧洲布鲁杰勒智库(Bruegel)的高级经济学家 Alicia Garcia-Herrero 指出，中国在欧洲主要通过收购公司或股权投资的方式进行投资。我想到的是梅赛德斯奔驰，两家中国汽车制造商拥有近 20% 的股份,或是机场管理公司，能源集团，从欧洲的北部到南部都有。

在这些情况下，中国的目标是通过促进其进入该市场，甚至通过从欧洲融资中受益来增加其在欧洲的影响力，因为这些被收购的公司都位于欧洲大陆。北京也可以向他们施压，以获得技术转让。

这家欧洲智库分析指出：华盛顿需要拉丁美洲的经济解决方案。另一方面，作为“新丝绸之路”的一部分，中国正在为基础设施融资，18 个欧洲国家选择参与该项倡议，例如：2008年部分收购希腊比雷埃夫斯港、匈牙利和塞尔维亚之间的铁路连接项目、阿尔巴尼亚的多个项目等。

这些基础设施旨在扩大中国在经济、外交和文化事务上的影响力——北京因此资助了布达佩斯的一所大学，甚至还通过对欧洲大陆港口的投资来实现其军事意图。

这些问题让欧洲人感到担忧，因为他们不像亚洲国家那样了解中国力量的隐秘意图。然而，这种影响正在遭受打击：北京被新冠病毒削弱，而其所承诺的项目，以及的资助，在意大利、波兰、立陶宛等国无法实现。

这些迹象表明，现阶段中国的影响力在欧洲，不如以前那么强大了，而在拉丁美洲，这种影响力很可能只会有增无减。

中国正在哥伦比亚推进它的棋子

法国世界报30日也指出，特别是，在哥伦比亚5 月 29 日举行第一轮总统选举结果，中左翼的历史条约联盟的候选人古斯塔沃·佩特罗在第一轮中赢得了 40% 的选票，而独立派的亿万富翁候选人鲁道夫·埃尔南德斯则获得了 28% 的选票。在 6 月 19 日大选后，佩特罗先生将可能成为哥伦比亚首位左翼总统。

而哥伦比亚，这个美国的坚定盟友和北约的合作伙伴，在重大基础设施项目上越来越多地转向中国。 北京完全有能力增加在那里的影响力。

十字架报另一篇文章继续报道说，在繁华的波哥大中心第 72 街，加拉加斯大道拐角处的工作已经进行了几个月， 起重机启动，工人来来往往。 他们的头盔上有一个红色的标志：山上画着一个 M。这是位于海拔 2,600 多米高之处的哥伦比亚首都未来地铁的标志。

对于首都的居民来说，预计要等到2028 年才能竣工的这条未来的哥伦比亚第一条地铁线，的确是一个梦想。 甚至是一个古老的梦想，该国早在 1950 年代就已经设想过了。

哥伦比亚首都波哥大的地铁，中国新雄心的象征 但对于专家来说，这也是一个象征：中国崛起的象征，因为直达到美国的后院。 因为这个耗资近 40 亿欧元的规模庞大建设是哥伦比亚有史以来最雄心勃勃的项目，委托给了一个中国财团牵头建设，也就是中国国营企业--中国港湾工程有限公司。

这个地铁大工程项目由哥伦比亚和包括世界银行在内的国际组织资助。 它不像拉丁美洲或非洲其他地方那样经常得到北京慷慨贷款的支持。 但是，在美国盟国领土上将这个庞大的项目归于中国，仍然算是一个转折点。位于波哥大的哥伦比亚风险分析咨询公司主管古兹曼(Sergio Guzman ）解释道。 “几年之间，离美国如此之近的哥伦比亚，看到了中国建设项目的成倍增长”，

如果说美国和西班牙仍然是哥伦比亚的主要投资者，但是这项来自北京的经济推助动作不会让大家看不到的。 特别是因为它不是由急于从美国解放出来的左翼政府发起的，如厄瓜多尔、委内瑞拉或玻利维亚，而是由一个习惯于向美国看，而不是向东方中国看的保守派派控制下的政府所发起的。

今年3 月份立法选举败选的新自由主义党的参议院候选人，哥伦比亚政治学家桑德拉·博尔达（Sandra Borda）向十字架报解释说：“哥伦比亚对北京的开放并不是什么新鲜事，但随着 2018 年上台的伊万·杜克 (Ivan Duque) 的到来，它已经大大加快了脚步。”

伊万·杜克是与北京联盟的保守派

2018年伊万·杜克上台后，向北京做出许多求爱的动作，例如2019年正式访问中国，甚至还想做第二次访问，只因新冠疫情而放弃。当时杜克仍是阿尔瓦罗·乌里韦 (Alvaro Uribe) 的继承人；乌里韦是2002 年至 2010 年与华盛顿结盟的哥伦比亚保守派总统。杜克考量效仿其他二十个拉美国家，与北京推出的《新丝绸之路》会和，即使哥伦比亚2017年已经成为北约的《世界伙伴国》之一；这是拉美国家绝无仅有的例子。

总部在华盛顿的拉丁美洲的智库美洲对话组织主任迈克尔·希夫特 (Michael Shifter)语带嘲讽的说： “我很早以前想过，而且说中国不敢冒险进攻到哥伦比亚，因为哥伦比亚在地理和政治上都离华盛顿太近了。 显然，现在情况不再如此了！” 要知道，波哥大距迈阿密不到 4 小时的飞行航程； 距离海岸不到三个小时的距离。

怪异现象：迄今 “没人在哥伦比亚谈论中国”

令人感到奇怪的是：过至今为止，竟然“没有人在哥伦比亚谈论中国” ；另一方面，中国企业仍然继续保持非常低调。

在当局介绍解释波哥大市中心第 72 街正在进行的波哥大一号线地铁工程的面板上，没有出现这家中国财团的名称。 只是很低调、谨慎地仅写着他们在哥伦比亚的代表名字： Wu Yu 。中国在波哥大的做法与在其他如圣保罗或利马等拉美大都市的做法不同，因为波哥大不习惯有中国企业的出现，这里亞洲族群很少，也没有中国城。

然而，一切都表明，中国在哥伦比亚安第斯山脉有着光明的未来。 首先，因为疫情对哥伦比亚政府及民众来说代价高昂，政府只能向外国寻求资金。 哥伦比亚政府的赤字多年来一直在扩大，提高税收是不可能的；也正是税收改革在 2021 年将该国人民推上街头示威。根据古兹曼提供的数据：“哥伦比亚的外债从 2012 年占 GDP 的 38% 飙升到 2020 年的 62%”。

在这种情况下，中国似乎有能力继续推进它在哥伦比亚的棋子。 特别是如果在 5 月 29 日星期第一轮总统选举中最受欢迎的左翼候选人古斯塔沃·佩特罗，在六月的第二轮继续获胜、上台执政。 这将是一个哥伦比亚挣脱美国老朋友拥抱的好机会。