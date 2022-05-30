拜登排除向乌克兰提供射程可达俄罗斯的远程火箭发射系统

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美国总统拜登周一排除向乌克兰提供射程可达俄罗斯的远程火箭发射系统，而乌克兰方面一直要求提供这类武器。

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法新社报道，拜登周一向媒体表示，"我们不会向乌克兰提供可以打到俄罗斯境内的火箭发射系统"。

美国媒体最近几天报道称，在美国国会批准向乌克兰追加400亿美元的援助后，华盛顿正准备向基辅交付远程多管火箭系统（MLRS）。不过，美国国防部发言人柯比尚未证实向乌克兰提供射程为300公里M270高机动自动火箭炮系统。

一名美国官员周一表示，美国仍在考虑提供MLRS系统，但没有远程打击能力，可以在战场外使用。

路透社报道，拜登会在几日内公布向乌克兰提供新一批军事装备，他没有排除向基辅提供任何特定武器，但可能会设定使用条件。

美国媒体早前报道，乌克兰一直寻求西方国家提供用以对抗俄军的远程武器，当中包括多管火箭发射系统及高机动性火箭系统，暂时未知拜登所说的哪一个武器系统。

共和党参议员林赛格雷厄姆周一称，拜登的决定是“对乌克兰和民主的背叛”。他在推特上写道， “显然，拜登再次被俄罗斯的言论吓倒了”。