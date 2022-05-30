欧盟布鲁塞尔峰会未就对俄制裁达成共识 泽连斯基呼吁欧盟各国“停止争吵”

欧盟/乌克兰/石油禁运

乌克兰总统泽连斯基周一呼吁在布鲁塞尔举行峰会的欧盟领导人“停止争吵”，以尽快通过对俄罗斯第六轮制裁措施。欧盟各国领导人周一在布鲁塞尔举行峰会，主要讨论禁运俄罗斯石油问题，峰会尚未就第六轮对俄罗斯制裁达成共识。

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法新社消息，泽连斯基周一透过视频向在布鲁塞尔举行峰会的欧盟领导人发表讲话。他表示，欧洲的"争吵"应该停止，欧洲必须展示自己的力量，因为俄罗斯只承认武力。

泽连斯基说，"我不会指责你们之间的任何人，目前发生的事情完全是俄罗斯的错"。

泽连斯基上一次线上参与欧盟峰会是在今年3月，当时泽连斯基对匈牙利总理欧尔班提出批评。

欧盟各国领导人周一及周二两天在布鲁塞尔举行峰会，主要讨论禁运俄罗斯石油问题。欧盟领导人试图达成一项在年底前逐步对俄罗斯石油禁运的协议，使第六轮制裁俄罗斯措施得以通过，但匈牙利提出必须保障其能源供应的条件。

根据法新社得到的欧盟峰会声明草稿，欧盟成员国会同意禁止进口经油轮运送的俄罗斯石油，经管道输送的俄罗斯原油则暂时免受制裁。由俄罗斯向内陆国家匈牙利、斯洛伐克、捷克供应，而且经管道输送的石油获临时豁免，并会在之后的某个时候才会受制裁。

报道称，欧盟成员国不会在30日的峰会上就管道石油的暂时豁免条款作最终确认。他们会要求外交官和部长寻求解决方案，以确保仍在获取俄罗斯石油的国家，以及已切断俄石油供应的国家之间维持公平竞争。

担任欧盟轮值主席的法国总统马克龙周一表示，“我们有信心也有决心达成协议。但目前仍存在来自匈牙利总理欧尔班的"不确定的因素"。

匈牙利总理欧尔班批评，欧盟委员会在商议对俄实施的石油禁运方面，行为不负责任。

欧尔班周一抵达布鲁塞尔，准备出席欧盟峰会时表示，欧盟委员会在事件上没有与各成员国进行适当的谈判，他并说，禁运俄罗斯石油的建议是出乎意料，没有考虑到匈牙利的能源安全问题。他指能源是严重问题，要先有解决方案，才可以实施制裁。

他并警告说，“目前没有一项妥协方案是可以接受的。他要求在通过乌克兰向匈牙利供应天然气的德鲁日巴管道被​​切断的情况下，保障其石油供应。

欧盟执行委员会主席冯德莱恩周一表示："我们尚未走到那一步。"爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）表示，期待下个月达成协议会比较实际。他说："我不认为今天会达成协议。我们会努力在6月的峰会前达成协议，这是目前务实的做法。"

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，有信心就新一篮子对俄制裁方案达成协议；欧洲理事会主席米歇尔就承认，对俄实施石油禁运并不容易，希望各方能在这个重要议题作出决定。