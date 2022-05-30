航班防疫机制6月再放宽 首犯罚款两万不停飞

香港/防疫

在疫情回稳的情况下，港府决定「微调」外防输入的措施，包括由后天(6月1日)起，首次引入以罚款2万港元(下同，折合约2372欧元)的机制取代航班上有一定人数染上武汉肺炎便须停飞香港的「辣招」；十日内再犯才会被禁飞香港五天。此外，经香港转机或过境人士须在登机时出示核酸检测证明的规定，亦会被撤销。不过，入境香港人士则须在抵港第九天额外多做一次核酸检测。

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香港疫情回稳，过去一星期，每天新增感染个案均在二百宗左右，例如截至昨(29日)天零时的单日新增个案便有237宗，当中37宗属输入个案，令香港有疫情以来的确诊个案累积计有121.2万宗。

为此，虽然香港行政长官林郑月娥上周表明，在其任内进一步放宽防疫机制的机会甚微，但港府昨日公布，进一步放宽备受批评的航班发现有人染疫便须停飞香港的「镕断」机制。根据6月起实施的新制度，若有三名或以上的乘客经抵港检测而确诊及该航班容许一名或以上未能符合《预防及控制疾病（规管跨境交通工具及到港者）规例》下指明条件的乘客登机来港，首次出现的话，相关航空公司将会被当局发出警告并罚款二万元；如有关航线的航班在十天内再次发生相同情况，则该航空公司从同一地点抵港的民航客机航线将被禁止着陆香港五天。而不是像现时般，首次发生上述情况便须禁飞五天。

港府发言人解释，更新罚则，是要在风险可控的前提下，促使航空公司尽力查核乘客是否不符合登机条件，同时避免因个别乘客未能符合登机条件来港而触发机制，影响航空公司运作及来港人士行程。

旅游界立法会议员姚柏良表示，用罚款方式替代实时禁飞的安排可以接受；但香港大学传染病感染及传染病中心总监何栢良今早在电台叩应节目表示，航班熔断机制可以再进一步调整。他解释，现时每日约有30宗输入个案，如非超出检疫设施的容量，相信香港有能力应付，而全球多个地区在解除社交距离措施及入境限制后，亦未见有大型爆发，如配合疫苗接种，估计不会为香港疫情带来很大影响；相反，却可有助香港「复常」。 不过，「镕断」机制另一指标，即若同一抵港航班上有五名或以上的乘客，或全机乘客总数的百分五或以上乘客经抵港检测而确诊，该航线便须禁飞五天的罚则没有改变。

港府同时宣布，由于不少海外地区检测的规模陆续缩减，来港人士或难以在当地确认进行核酸检测的化验所或医疗机构已获政府承认，加上这些人士在抵港后仍须进行「检测待行」并按死循环管理安排到指定检疫酒店进行强制检疫，故乘客6月起在海外地区或台湾登机，只须出示预定起飞前48小时内核酸检测阴性结果，而毋须出示核准或承认的证明文件。香港旅游促进会总干事崔定邦认为，此举有助维持市民返港的意欲。