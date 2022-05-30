英国外交部：中国阻碍新疆人权调查 企图掩盖真相

中国/新疆/人权/联合国

联合国人权事务高级专员巴切莱特近日访问中国，并前往新疆调查人权状况，但行程大受北京限制。英国外交部周一表示，这不过是凸显中方"掩藏真相"的决心。

广告 继续浏览后续

中央社援引英国外交部一名发言人指出，中国当局显然无视各国呼吁、没有提供巴切莱特完整且不受限制的进入新疆的渠道。英国将持续与国际伙伴合作加大对中国施压，要求中方即刻停止在新疆的人权侵害行为并释放遭不法拘禁的人。

英国外交部表示，期待巴切莱特发布各界等待已久的新疆人权报告。

巴切莱特23日抵达广州展开为期约6天的访问行程，在新疆停留约2天，者是17年来首位访问中国的联合国人权事务高级专员。

联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）去年曾表示，新疆维吾尔人恐集体遭不法拘留、虐待和强迫劳动，但人权报告发布时间从去年12月起数次延期；今年2月冬季奥运在北京登场前，国际曾出现一波要求公布报告的声浪，并批评巴切莱特失职。

虽然国际间曾期待巴切莱特实地造访新疆将有助该报告尽快公布，但不仅数个人权和政治倡议组织在巴切莱特23日访中前即示警她恐沦为北京宣传工具，她本人在中国期间也坦言"无法完整评估"所谓再教育营的规模。

报道称，巴切莱特在中国和新疆期间所能见到的人事物受北京严格控管，基本上仅能与中共和中国政府官员交流。不过，巴切莱特也刻意拉低国际社会对她新疆行的期待，指出访问新疆主要有助与中国高级官员"直接讨论"人权议题。

巴切莱特在访中期间表示，她的新疆行"并非调查行动"，联合国人权事务高级专员的正式访问本质上就是高规格行程，而这样的行程无助进行详尽、有条理、严谨的调查。

联合22国约200名国会议员的"对华政策跨国议会联盟"（IPAC）20日曾示警，中国政府很有可能以严格防疫措施为由，阻碍巴切莱特就新疆人权情势进行有意义的调查，而中方竭力维持的表面功夫将对联合国人权事务高级专员办事处的权威和可信度造成长久伤害。

IPAC指出，根据联合国人权理事会相关规章，人权事务高级专员访问个别国家期间，其行动和资讯取得、私下接触公民社会和媒体，以及在机密且不受监督的情况下接触证人与其他利害相关方等的自由应获完整保障。但根据巴切莱特所言，她本来就不期待能在中国进行实质调查。