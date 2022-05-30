财政司长指香港须为地缘政治风险作准备 月内第二位官员发警

香港/经济

财政司长陈茂波表示，美国透过美元及国际金融系统制裁俄罗斯，作为开放国际金融中心的香港，在地缘政治局势持续紧张下，必须对各种风险做好准备和预案。这是继金融管理局行政总裁余伟文表示香港要为包括被剔出环球银行金融电讯协会系统(SWIFT)和冻结资产作应变预案之后，不足一个月内，第二位主管财金事务的官员发表类似言论。

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制订应变预案引发市场对香港已实行快40年的美元与港元挂钩的联系汇率制度存废的讨论，当中，在香港回归前后时期出任证劵及期货事务监察委员会主席的梁定邦向《明报》指出，在人民币未自由兑换及香港开放型经济下，港元除了与美元挂钩，没有太多选择；但一旦出现「最坏情况」，即美国以制裁俄罗斯的类似方式制裁香港，港元可直接转挂钩人民币，并透过中国中央银行加大离岸人币资金池，强化香港处理人民币角色，变相加速人民币国际化。他预计，作为长远考虑，外汇基金将会稍为增加人民币比率，金管局亦会逐渐减少在美国当地的资产。

香港财政司长陈茂波昨(29日)在网志撰文，指俄乌冲突让人看见美国把美元和一些国际金融系统「武器化」，干扰了国际金融市场的运作，故此，「安全」是国家和企业均须关注。他续称，地缘政治局势持续紧张，香港作为全开放的国际金融中心，必须对各种风险做好不同的准备和预案。他没有披露预案的细节，但表明，「国家安全是经济发展的前提」，故须以「『总体国家安全观』来看香港的发展，以『底线思维』做好各种防御风险的准备和预案」；其次是以多元、平衡的方式推动经济发展，以应对日益复杂的外围环境。

陈茂波又大谈中港金融市场的合作发展，包括刚于上周五(27日)公布的ETF(交易所买卖基金，Exchange Traded Fund)互联互通，逐步把香港打造成接通中国与境外资金和市场的安全管道，港府将锐意进一步扩大互联互通的广度和深度。在此之前，香港股市已与中国建立沪深股通、债券通、基金互认等互联互通渠道。

根据香港交易所网页，截至3月底，在港交所进行的交易所买卖产品，每天成交额达到111亿港元，涉及市值4306亿，当中，88%属ETF。不过，以交易柜台计算，香港占大部分，其次是美国(19%)和中国(17%)柜台。