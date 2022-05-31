乌克兰外长：欢迎马克龙访问基辅

法国/欧盟/乌克兰/俄罗斯/制裁

乌克兰外长库列巴周二在接受采访时表示，希望法国总统马克龙在6月30日，法国欧盟轮值主席国任期结束前访问基辅；泽连斯基对欧盟通过第六轮对俄罗斯的一系列制裁措施表示欢迎；马克龙周二再宣布，不排除会加码对俄实施新一轮制裁的可能性。

广告 继续浏览后续

法新社报道，乌克兰外长库列巴周二接受法国媒体LCI专访时表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，法国总统马克龙还没有到访过基辅。库列巴说， “无论什么时候，都欢迎马克龙访问乌克兰"。他说，"最好是马克龙总统能在6月30日法国欧盟轮值主席任期结束前访问基辅，更期待的是，马克龙能带来更多的武器运送到乌克兰，这是来自法国最真挚的帮助"。

另据路透社消息，乌克兰总统泽连斯基周二对欧盟通过第六轮对俄罗斯的一系列制裁措施表示欢迎，但泽连斯基对欧盟"拖延太久"才通过禁运俄罗斯石油表示"难以接受"。

泽连斯基周二在基辅与斯洛伐克总统祖扎纳举行的联合记者会上表示，(欧盟）对俄罗斯第五轮制裁与第六轮制裁间隔50多天，这对我们来说难以接受。

欧盟周一在比利时布鲁塞尔举办的峰会上，同意将在年底禁运约90%的俄罗斯石油，作为俄罗斯入侵乌克兰的制裁措施。法国总统马克龙周二再宣布，不排除会加码对俄实施新一轮制裁的可能性。

根据《CNN》报导，在欧盟领导人针对禁运俄罗斯石油达成共识后，马克龙周二出席欧洲理事会特别会议时，谈到欧盟对俄第六轮制裁，称赞"这是非常强大的一系列计划，几周以前没人觉得这有可能发生"。马克龙透露，不排除会向俄罗斯实施新一轮制裁，他称，"我认为我们在未来几周不能排除任何可能，一切与取决于乌俄局势的变化。"