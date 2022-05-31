习近平：新香港选举制度须长期坚持 不提推进民主

中国，香港，民主

香港已完成三场由北京制订的新选举制度下的选举，中国领导人习近平向经此产生并接过第六任香港行政长官任命状的候任特首李家超表示，新选举制度是符合「一国两制」方针和香港发展需要的政治和民主制度，必须「长期坚持」；而总理李克强则要求李家超提升治理效能以推动香港的经济地位。两人均没有提及循序渐进地发展普选这个在香港小宪法中订明的民主理念。

广告 继续浏览后续

特首林郑月娥今(31日)早出席会议前指出，习主席所说的「长期坚持」是「一语中的」，因为「完善」了的选举制度，自然要坚持，但《基本法》第45条订明，行政长官将按「(香港)实际情况和循序渐进的原则而规定，最终达至……普选产生的目标」，故此只要符合条文规定，香港特首选举仍可实施普选。她没有提及《基本法》内的立法会选举条文亦有循序渐进达致普选的规定，但在批卓过往「未臻完善」的选举时，却主要针对立法会选举，指选举让不爱国者或勾结外国势力人士进入政治体制，从而破坏香港，包括呼吁外国制裁香港。

由国务院港澳事务办公室主管的全国港澳研究会，其副会长刘兆佳亦认为，习近平的说法，意味在未来一段长时间，香港不会重启有关「双普选」的政治改革。他指出，这或许会令要求重启政改的市民失望，但长期坚持新选举制度，除了落实「爱国者治港」，亦可令长期困扰香港的政改议题不在公共议程中出现，以免令社会分化和对立或让「反对派」有机可乘。

李家超：当选后最迟赴京接任命状的候任特首

李家超是在当选后第23日从国务院总理手上接过特首任命状，是众多当选特首中最迟上京接过委任状的，之前最迟上京的亦只是相隔16天。不过，是次的媒体报道则颇为显着，中央电视台昨晚的新闻联播以头条方式报道国家主席习近平对李家超的评价和嘱托，而李克强早上的委任状颁发仪式和讲话则排在第四条新闻播报。此外，党媒《人民日报》今日亦以头气新闻方式报道习近平会见李家超，而李克强颁发委任状则放在头版下半部。李家超今天与港澳事务办公室主任夏宝龙会晤后，便会打道回港。

根据央媒报道，习近平昨(30日)午在钓鱼台国宾馆祝贺李家超当选和获得委任，指李「爱国爱港立场坚定，敢于担当，积极作为」，对其贡献予以充分肯定和信任。他续称，新选举制度下的三场选举均已成功举行，新制对落实「爱国者治港」和保障港人行使当家作主权利均发挥决定性作用。「这是一套符合『一国两制』方针、符合香港实际、符合香港发展需要的政治制度、民主制度，必须倍加珍惜，长期坚持。」

不过，西方国家多批评新制度改革了香港的选举，其民主成分较前大大倒退，限制了市民的参选权，违背了《中英联合声明》的承诺。

习近平在接见李家超时又强调，今年是香港回归25周年，其间虽有挑战，但已实现由乱到治的重大转折，正处在由治及兴的关键时期，相信新一届特区政府施政会展现新气象。

而在昨天早上，李家超已从李克强总理手上接过委任状。李克强表示，李家超获委任，表示北京的中央政府会落实对香港特区的「全面管治权」和「爱国者治港」，全力支持特首和港府发展经济、改善民生和更好融入中国的发展大局。他相信并期待，新一届特区政府团结各界人士，积极回应社会关切，不断提升治理效能和综合竞争力，以巩固提升国际金融、航运、贸易三大中心地位，加快打造国际创新科技中心，着力解决与港人切身利益相关的突出问题，「努力破解民生难点痛点，让香港市民过上更加幸福美好的生活。」

李家超感谢中央政府的任命，表明将不负中央政府和港人，全力以赴为香港谋发展、为市民谋幸福，建设长期繁荣稳定的香港。