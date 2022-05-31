俄军控制乌东北顿涅茨克大部分地区 泽连斯基：乌军在南部赫尔松附近取得胜利

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乌克兰东部卢甘斯克州重要城市北顿涅茨克市近日成为俄乌战争的最新焦点。卢甘斯克州长盖达伊周二宣称，北顿涅茨克市的大部分地区已被俄军控制；而乌克兰总统泽连斯基周二表示，乌克兰军队在南部赫尔松附近取得了胜利。

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法新社消息，乌克兰卢甘斯克州州长盖达伊周二在乌克兰电视上表示， “不幸的是，今天，俄罗斯军队控制了这座城市的大部分地区”。他并估计北顿涅茨克90% 已被摧毁”。

据卢甘斯克州州长盖达伊表示，乌军与俄军进行了激烈的战斗，激战发生在市中心地区。他说，面对俄军的推进，尽管乌克兰军队的处境越来越复杂，但“我们的士兵不会被包围”。他说，“我们的士兵处于守势，但仍在坚守阵地”。

据盖达伊表示，北顿涅茨克市所有关键的基础设施都被完全摧毁”，“60%的住房已无法修复”。盖达伊并再次表示，该市已经不再有任何供水、天然气或电力供应”。

地区州长盖达伊还表示，目前已没有任何离开北顿涅茨克的可能，战斗太危险，无法让平民撤离。

周一，一名法国记者伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）在北顿涅茨克附近的一辆人道主义巴士上陪同平民时遇害，他的同事受伤，使自俄罗斯入侵开始以来因公殉职的记者人数增加到八人。

具有重要战略意义的北顿涅茨克市和利斯坎斯科市（Lysychansk）位于西维尔斯基顿涅茨河（Siverskyi Donets River）东岸，两市是乌克兰最后控制卢甘斯克的主要地区，与相邻的顿涅茨克地区构成顿巴斯（Donbas）地区。北顿涅茨克是一个战前本有约10万人的城市。俄罗斯想拿下整个卢甘斯克，以及顿涅茨克州（Donetsk）克拉马托尔斯克（Kramatorsk）的话，必须先掌控北顿涅茨克。克拉马托尔斯克是乌东实际上的行政中心。

据法新社最新消息，乌克兰总统泽连斯基周二表示，乌克兰军队在南部赫尔松附近取得了胜利，乌军哈尔科夫地区不断推进。泽连斯基表示，“尽管俄罗斯军队军事装备精良，但乌克兰军队表现出极大的勇气并一直掌控前线主动权。