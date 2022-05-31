《法兰克福汇报》：不能一如既往和中国做生意

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新疆人权新文件曝光引发德国媒体对中国的广泛批评和制裁中国的呼声。在德国对新冠病毒不再恐惧，全面放宽抗疫措施的同时，中国继续坚持清零政策，让德国媒体对中国经济感到忧虑。

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《新奥斯纳布吕克报》写道：这是被囚禁和被折磨的人的残酷照片：新的披露痛苦地提醒我们，德国不仅与俄罗斯有密切联系，而且与第二大独裁国家中国也有联系。在中华人民共和国，人权被践踏，维吾尔族等少数民族受到大规模的残酷迫害——现在有更多令人沮丧的证据证明了这一点。那么，结果将是什么呢？现状不能像以前那样继续下去了。但在谈到中国时，双重标准至今一直主导着德国和欧洲的外交政策。人们表现出愤怒，然后就去做自己的事。这就是所谓的现实政治。换句话说：先吃喝，后讲道德。

《纽伦堡报》指出：“自由比自由贸易更重要。保护我们的价值观比利润更重要” -- 北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格在达沃斯世界经济论坛上找到了明确清晰的话语。但不太清楚的是，这些话是否会带来行动。最近关于少数民族受到迫害和 "再教育 "的报道将是西方国家摆脱对中国依赖的又一个原因。但人们付诸实施的热情将远远低于在应对俄罗斯时的表现。

《法兰克福汇报》问道：德国能继续像以前那样与中国做生意吗？答案是否定的。让自己在经济上如此依赖一个可能很快就会像俄罗斯一样受到西方排斥的国家，这简直是疏忽大意。长期以来，中国在德国被视为系统竞争对手，被视为一个受控制的市场经济，在这里和那里过度地使用补贴和监督，但它提供的优势多于劣势。然而，数年来，这个国家越来越明显地发展成为一个踏着尸体前行的独裁政权，自由价值观对它毫无意义。

《奥格斯堡汇报》认为，维族人在中国被剥夺了权利并遭受酷刑。西方决不能视而不见，必须对北京实施制裁。关于维族人受压迫的新文件超出了最坏的预想。这一次，北京又将否认一切。透明度和公开性不是独裁制度的一部分。中国的统治者习近平将继续依靠这样一个事实：那些在经济和政治上完全依赖这个巨大帝国的国家将不敢发出声音。德国不是这些国家之一，尽管与中国的贸易关系非常重要，但它往往被高估了。西方只有团结，才能采取有针对性的制裁，并经受住预期的反措施。在可预见的未来，西方不会像对俄罗斯那样对中国挥舞大棒。但对北京来说，西方的反应应该是响亮而且能让北京感受得到的。

就经济问题，德国电视一台指出：由于中国的抗疫封锁和世界范围内的航运堵塞，德国经济正面临日益恶化的供应问题。3月在上海实施的严格封城政策现在在德国也能感受到后果了。全球航运堵塞和中国的清零政策有可能在不久的将来对德国经济造成比先前想象的更大的伤害。根据基尔世界经济研究所和鹿特丹港的数据，从中国向西行驶的船只数量已经下降。总部设在伦敦的航运咨询公司Drewry估计，仅在4月份，就有26万个准备出口到世界各地的集装箱没有在上海港装船。柏林墨卡托中国研究中心（MERICS）表示，消费者和工业界都将感受到这一影响。德国零售商销售广泛的中国制造的产品，从电子产品到家具、服装到玩具等都有。由于中国没有放宽抗疫政策的迹象，供应瓶颈还会进一步狭窄。