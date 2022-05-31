经济数据造假 江苏省委原副书记张敬华被“双开”

中国/贪腐

中共中纪委、中国国家监委官网周二（5月31日）通报，江苏省委前副书记张敬华因为构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，被开除党籍、公职。据中央社报道，张敬华先前与台商颇有交集，通报提到他涉及“经济数据造假”。

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据中央社报道，现年60岁的张敬华曾任江苏省副省长、中共南京市委书记等要职。2021年12月1日，他在江苏省政协党组副书记任内，涉嫌严重违纪违法被查。自中共十九大以来，张敬华是继江苏省原副省长缪瑞林，江苏省委原常委、政法委书记王立科之后的第三“虎”。

报道援引中央纪委国家监委通报称：张敬华丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，处心积虑对抗组织审查，搞迷信活动；违反中央八项规定精神，违规收受礼品礼金；隐瞒不报个人有关事项，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益；政绩观偏差，为谋求个人进步搞经济数据造假，违规干预插手市场经济活动；丧失纪法底线，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

经中纪委委会开会并报中央政治局会议审议，决定给予张敬华开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分。

张敬华此前在江苏工作长达30多年，2021年2月，张敬华升任省委专职副书记，但短短九个月后，他就转任省政协党组副书记，据联合早报报道，这被外界视为是纪检部门即将对他采取行动的信号。

该报又说，张敬华到任南京当年，就因女主播“庆生灯光秀”事件引发关注。尽管当时他并未因此受到处分，但分析认为，这起事件很可能引发纪检部门对张敬华的关注，为他的落马埋下祸根。

中央社还提到，张敬华除了被开除党籍、公职，其江苏省第14次党代会代表资格也遭终止，并收缴其违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

张敬华先前与台商颇有交集。在南京市委书记任内，南京市政府和富士康科技集团2017年9月签署战略合作协议；台积电南京厂于2018年10月底举行开幕暨量产典礼，张敬华与时任江苏省长吴政隆到场致意；时任新北市长朱立伦2018年3月访问中国时，也曾会见张敬华。

2018年5月28日，张敬华曾率团访问台湾，走访多地并参访鸿海。