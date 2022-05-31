路透：蔡英文会见美国参议员称 美国国民兵拟和台湾军方合作

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路透社报导，台湾总统蔡英文周二会见美国参议员达克沃丝（Tammy Duckworth）访问团时表示，美国正规划国民兵（National Guard）跟台湾军方合作，在中国威胁升高之际，深化和台湾的安全关系。

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报导指出，蔡英文会见达克沃丝时指出，达克沃丝参议员领衔提出"台湾伙伴法案"（Taiwan Partnership Act），获得跨党派支持；因此，美国国防部正积极规划国民兵与台湾防卫部队的合作。

蔡英文表示，"我们期待台美在区域安全的合作上能更深化、更紧密"。报导引述台湾媒体先前报导，指台湾可能和夏威夷国民兵成为专案计划的合作伙伴。

达克沃丝则强调对台湾安全的支持。她佩戴梅花及美国参议院的别针，来象征台美肩并肩的伙伴关系。达克沃丝随后拜会台湾行政院长苏贞昌时直言，这次访台希望强化台美两国伙伴关系，且鉴于乌俄战争情势，她必须传达美国将与台湾站在一起，不会让台湾孤军奋战。

根据报导，达克沃丝向苏贞昌表示，她带著美国国民兵的"州合作伙伴计划"（State Partnership Program）主任随行，该计划将和"你们一起合作，以建立你们全力以赴的防卫"。台湾外交部周二简报时指出，达克沃丝身为美国参议院军事委员会成员，将会晤国防部长邱国正，交换台海安全议题。

中央社引述报导说，达克沃丝未详细说明美国国民兵和台湾合作的事宜。"州合作伙伴计划"把美国国民兵和其他国家配对，以协助训练和相互可操作性。

达克沃丝访团周一晚抵台访问，中国外交部发言人赵立坚周二指出，中方强烈不满，已向美方提出严正交涉。中国出动30架军机扰台，对此表达不满。

美国总统拜登上周访问东京时表态，愿在中国对台动武时军事介入，并说"那是我们做过的承诺"。随后，中国军方就宣布在台湾周边举行海空多军兵种联合军演，还称"这是对近期美台勾连活动的严正警告"。