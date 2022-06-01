上海解封 但与“正常生活”的距离还很遥远

上海解封

上海解除实施了两个多月的封控，此前该市已连续四天无新增新冠死亡病例，据通报，解封前一日（5月31日）上海单日新增15例确诊，降至3月初以来的最低水平。尽管如此，焦虑和不安仍在，因为无人能确保极易反复的奥密克戎疫情不会卷土重来。

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解封从今天生效，昨晚的社交媒体帖子已经显示，一些居民涌上街头，走在仍旧空荡的街头喝啤酒、吃冰激淋，以示庆祝。彭博社说，许多人在公寓里欢呼、唱歌，还有人在阳台燃放烟花庆祝。

然而，仍有许多人有一丝谨慎和焦虑感。一位在上海从事教育的外国人对路透社说，难以相信解封正在发生。

两个月前，上海为控制新冠病毒疫情开始封控，导致那里的生活停摆，也给全国经济带来影响。

上海市政府日前表示，从今天起，这座中国金融之都2,500万居民中的大多数人可走出家门并返回工作岗位。除高风险地区外，所有商业场所都可恢复经营，公交和火车将恢复正常运行，对私家车的限制也将取消。购物中心和其他商业中心可在客流总量不超过最大承载量的75%的前提下营业。

上海周二报告前一天新增本土感染病例29例，而4月平均每天新增近18,000例。这使政府能够进一步放松部分限制措施。

但上海距离恢复“正常生活”还很遥远。据路透社报道，市民出门仍被要求戴口罩、保持社交距离、不群聚、每72小时核酸检测（之前需要48小时内的证明）以乘坐公共交通和出入公共场所、出入场所扫“场所码”等。

同时，餐厅用餐仍遭禁止，商店恢复75%的营业能力。目前还不清楚健身房、电影院、酒吧和卡拉OK厅等休闲场所何时开放。此外，多数学生仍呆在家里，只有特定年级允许返校。

据悉目前仍有约64万居民被命令不要离开小区，因为他们所在地区最近有人感染了新冠病毒。

面对传染力极强但毒性锐减的奥密克戎变异毒株，中国领导人习近平仍不惜一切代价执行严厉“清零”防疫政策。作为中国最大金融中心和经济重镇的上海，为遏制疫情付出了巨大的经济和个人代价。

由于上海封控已给中国经济增长带来了压力，市领导们似乎急于恢复商业和消费支出。周三，市政府警告社区官员，不要随意限制已经解除封控的居民进出。

路透社说，随着工厂封控措施的放宽，中国经济活动开始复苏，5月份的数据较4月份已有改善。但是人员流动尚未通畅，这对需求的释放和生产活动的恢复仍然起到一定的抑制作用。