台美启动21世纪贸易倡议 蔡英文称台美经贸关系取得重要进展

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台湾与美国将启动"台美21世纪贸易倡议"，双方将建立贸易谈判架构，这是台美经贸关系重大突破。台湾总统蔡英文周三指出，期望透过这项倡议，以具体方式，深化台美双边的贸易关系。在倡议启动之后，未来台美双方将开始进行谈判，目标是双方达成高标准且具经济意义的贸易协定。

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中央社消息，台湾行政院周三晚间宣布，台湾与美国将启动"台美21世纪贸易倡议"。

蔡英文周三深夜透过脸书发文指出，经过行政院政委邓振中和美国副贸易代表毕昂奇（Sarah Bianchi）进行视讯会议，台美宣布共同发起"台美21世纪贸易倡议"，首次会议将于6月底在美国华盛顿登场，这将是台美经贸关系的重要进展。

根据倡议架构，台美双方将就11个议题进行谈判，包括：一、贸易便捷化；二、法规订定原则；三、农业；四、反贪污；五、协助中小企业贸易；六、掌握数位贸易所带来的利益；七、推广以劳工為中心的贸易；八、支持环境及气候行动；九、标准；十、国营事业；十一、非市场政策及做法。

蔡英文表示，期望透过这项倡议，以具体方式，深化台美双边的贸易关系。在倡议启动之后，未来台美双方将开始进行谈判，目标是双方达成高标准且具经济意义的贸易协定。

美国与台湾周三宣布启动21世纪贸易倡议，台湾行政院政务委员邓振中周三晚间表示，"我等了30年"，这是台美经贸关系重大突破，双方将建立贸易谈判架构，且皆具高度企图心，同意加速谈判，目标签订一项或多项协定。

台湾外交部周三晚间发布新闻稿指出，此项新倡议将深化台美在印太区域的经贸合作，外交部与经贸部门将同步推动相关经贸倡议，并继续争取参与"印太经济架构"（IPEF）。