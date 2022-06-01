布林肯：只要俄罗斯停止侵略乌克兰 战争会立即结束

美国/北约/乌克兰/俄罗斯

美国国务卿布林肯周三表示，"只要俄罗斯停止侵略乌克兰，战争会立即结束，但目前看不到任何迹象"。在乌克兰军队等待美国提供最新式武器之际，乌克兰东部顿巴斯战略城市北顿涅茨克在俄军的攻势下已"接近"失守。

广告 继续浏览后续

法新社报道，一位没有透露姓名的西方安全官员称，俄罗斯军队正在乌东稳步取得进展。周三的消息称，顿巴斯战略城市北顿涅茨克已近于"失守"。不过，乌克兰军队在南部俄军掌控的赫尔松地区发起反攻，并取得进展。乌克兰方面周三也证实，乌军在赫尔松发起反击，并取得部分胜利。

卢甘斯克州州长盖达伊周三在乌克兰媒体上宣布，经过98天的战争，俄罗斯军队现在控制了北顿涅茨克70%的地区”。

法新社并援引这位西方官员表示，“战争可能会持续到今年年底，甚至会拖延更长时间”。

美国国务卿布林肯周三与到访华盛顿的北约秘书长斯托尔滕贝格会谈，谈论到乌克兰局势。布林肯在会见后的记者会上表示，"只要俄罗斯选择结束侵略，战争就能在明日结束，但现阶段我们看不到局势朝这个方向发展的任何迹象。”

布林肯表示，根据美国的评估，俄乌战争将会持续数个月，只要战事持续一天，美国将一直支持乌克兰民众，以确保他们能有效保卫领土。

布林肯被问到美国向乌克兰提供远程武器系统，如何能使局势降温，布林肯表示，乌克兰一方已保证不会向俄罗斯领土的目标，使用华盛顿提供的远程武器系统。布林肯指出，美国向乌克兰提供完全符合对方需要的武器，而且会在将来的谈判加强乌克兰的影响力。

布林肯称，俄罗斯总统普京希望减少北约的影响力，结果却是相反，更多国家加入北约，他并强调北约会捍卫成员国任何领土，而且已向东翼派遣额外2万兵力。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，他与土耳其总统埃尔多安及芬兰和瑞典领导人保持密切接触，就北欧两国加入北约争取达成共识。