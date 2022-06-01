日本将入境人数提升至两万 将开放中国人等来日旅游

日本/旅游

日本政府6月1日开始将入境人数从10000人提高到20000万人，按照国家/地区的感染状况，将感染按风险从高到低分为“蓝色”、“黄色”和“红色”三组，按照不同的颜色采取不同的入境措施，并决定在6月10日起恢复接待外国旅游客，希望利用日元贬值促进日本经济。

广告 继续浏览后续

在6月1日开始的入境措施中，对于来自美国、中国、韩国、新加坡等98个国家/地区的“蓝色地区”，乘客向检疫人员展示他们智能手机上的一个应用程序，该应用程序记录了乘客在出发当地收到的新冠检测阴性证明等数据，入境后免除新冠抗原检测和在酒店与家中等的自我隔离；沙特阿拉伯和乌克兰等99个国家和地区为“黄色”，仅限已接种3剂疫苗者免除检测与隔离；被归为“红色”的为巴基斯坦等4个国家，要求实施入境检测并在检疫指定设施或家中隔离。

日本政府决定从6月10日起对来自中国等感染风险低的98个国家和地区的团体游客开放旅游，但尚未开放个人自由行。时隔2年多来，日本首次正式开放旅游入境，目前的政策是只接待有带团人的包团小团队游客。

日本为恢复旅游实行了访日游客的团队游实证项目，实证项目有美国、澳大利亚、泰国和新加坡4国的旅行社相关人士等共计50人参加，分成15组，到访12个县的旅游景点，他们从5月24日开始已到达日本。

日本观光厅30日发布消息称，参加旨在恢复接纳访日游客的团队游实证项目来日的1名泰国游客感染了新冠病毒，该旅游团队的旅游项目取消。

目前此人正在大分县隔离疗养，同行的3名泰国游客作为密切接触者也在隔离，感染途径不明。日本内阁官房长官松野在 31 日上午的记者会上，针对此事指出：将研究如何应对感染者的出现，并反映在指南中。”