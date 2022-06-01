民主党促候任特首与社会重建互信 特赦反修例囚犯

香港/政治

虽未与李家超会晤，民主党仍尽责提交意见书

声称建立包容社会的候任特首李家超，已与多个建制派政党会晤，听取他们对新一届香港政府施政的意见，但仍未与民主派政党会晤。当中，民主党向李家超提交意见书，要求新一届政府重新建立与民间的互动与互信，否则施政只会事倍功半；该党又指出，若要修补社会撕裂，新政府应考虑撤销所有因反修例事件的提控，并特赦相关在囚者，否则难以令人信服政府欲重建关系。

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没有派员参与北京为香港订定的新立法会选举制度的民主党，昨(5月31日)向下一届特区政府提交题为《兑现基本法承诺 冀官民重建互信》的意见书，指留意到社会仍有大量问题等待处理，故不论该党有否立法机关议席或其意见是否被接纳，在形势严峻艰难的情况下仍然尽责提出意见，就政治、经济、土地房屋、劳工福利等十一方面提出建议。

政治方面，民主党指出，现时香港社会信任破裂，新政府必须寻找方法重新建立与民间，特别是青年人的互动与互信，不能单单倚赖建制派组织协助施政，强调若社会的不信任无法消除，新政府施政和管治将会继续事倍功半、举步维艰。该党又说，新政府应有胸襟兼听且广纳民意，以收窄港人在重要社会事务上的分歧，平衡不同利益，否则，不管架构如何重组或由谁担任司局长，都无助取得民心。

另外，虽然中国国家主席习近平指新的香港选举制度须要长期坚持，但民主党提醒港府，普选行政长官和立法会是《基本法》赋予港人的权利，新政府不应回避这责任，强调落实双普选和广纳民意是良政善治的前提。

对于备受西方国家和联合国人权事务高级专员办公室批评的《港区国安法》，民主党指出，该法「震慑效果强大；但若长期以此方式运作，对社会将有极大影响」，建议港府厘清「甚么才算是违法行为、执法的界线如何」，以减少市民猜疑和担心。

青年事务方面，民主党认为，若新一届政府真诚期望与社会及青少年重建关系，修补撕裂，应考虑撤销所有因反修例事件的提控，并特赦已经在囚人士。「否则一边提出重建关系，一边持续控告青少年，政府意欲重建关系的决心难以让人信服。」

面对移民潮带来的人才和资金流失，民主党促请港府积极挽留港人，尤须吸引青年留港，否则会得不偿失。该党更告诫港府，莫以为可以靠优才计划等输入人才来解决移民潮带来的人才缺乏、人口老化等问题，否则香港财政结构未来只会无力回天。

此外，该党又呼吁新政府尊重教育专业自主，避免政治干预教育；其次是取消或放宽所有不必要或没有充分科学理据的社交距离措施，包括为疫苗通行证设立日落条款、放宽已接种疫苗的入境人士的隔离安排等。