拜登/美国/乌克兰/俄罗斯

美国将向乌克兰提供高机动性多管火箭系统，协助乌克兰防卫。俄罗斯外长拉夫罗夫表示：乌克兰要西方提供多管火箭炮是"直接挑衅"。

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美国白宫周三发表声明表示，美国总统拜登宣布对乌克兰的全新安全援助计划，为乌克兰军队提供及时和关键的援助，并提供具备能力及先进的全新武器，包括配备弹药的高机动性多管火箭系统，以保卫乌克兰的领土免受俄罗斯攻击。拜登强调，与乌克兰伙伴站在同一阵线，并继续引领世界，在支持乌克兰争取自由的战斗中，提供历史性援助。

美国国防部高级官员透露，预计需要三周时间训练乌克兰军队使用高机动性多管火箭系统。国防部官员并引述乌克兰总统泽连斯基表示，保证不会利用这个系统攻击俄罗斯。据报美国新一轮的军事援助计划涉及7亿美元，而高机动性多管火箭系统的射程，由原本最远可达300公里，降低为80公里。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，乌克兰当局以"命令"及"专横"的方式，要求西方国家提供多管火箭炮，超越礼节及外交沟通的一切界限。拉夫罗夫认为，这种做法，是要将西方国家拉入战事的直接挑衅。

另据报道，美国总统拜登投书美媒，明言美国不会试图推翻普京，也不会私下或公开施压乌克兰政府让步割地。

"纽约时报"周三刊出拜登题为"美国在乌克兰的为与不为"的文章。拜登表示，美国目标明确，就是希望看到一个民主、独立、享有主权、繁荣的乌克兰，且拥有阻吓进一步侵略的防卫能力。

拜登称，美国将继续与盟邦和伙伴合作制裁俄罗斯，继续提供乌克兰先进武器，包括标枪（Javelin）反战车导弹、刺针防空导弹、强大的火砲和精准火箭系统、雷达、无人机、Mi-17直升机和弹药等。

同时美国也将依国会授权，再给乌克兰数以十亿计美元的财政援助；与盟邦和伙伴应对随者俄罗斯侵略而恶化的全球粮食危机；帮助欧洲和其他地区的盟国减少仰赖俄罗斯化石燃料。

美国将继续与盟邦携手加强北约东翼的兵力和战力，并欢迎芬兰和瑞典申请加入北约。

拜登并写道，美国不追求北约和俄罗斯开战，就算他与普京意见不合且认为其行为令人愤慨，美国仍"不会试图让他在莫斯科下台"，而且只要美国或盟友未受攻击，美方就不会直接捲入冲突，美国也不会私下或公开施压乌克兰政府就领土做出任何让步。

拜登也提到俄乌谈判停滞，称停滞原因并非乌克兰不愿透过外交解决，而是因为俄罗斯持续战斗，试图尽可能控制乌克兰更多地方，美国将继续努力增强乌克兰战力，并支持其透过磋商结束冲突。

针对全球都关切的核武问题，拜登称，"我们目前没看到俄罗斯有意在乌克兰使用核武的迹象"，但他批评俄罗斯偶尔威胁使用核武的说法很危险且极度不负责任。拜登并提到，在这场冲突中使用核武，将令美国和全世界完全无法接受，也会导致严重后果。