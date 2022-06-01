香港最低工资「亚洲四小龙」最低 李卓人狱中发信促调高 年均加幅8.25%

香港/社会

thumbnail_1.6 李卓人(圈中人)2018年时要求提高最低工资至44元，但港府冻薪，现时他在狱中要求加至不少于50元

不少受疫情影响的国家均上调最低工资以协助基层维生，但香港的最低工资已三年维持在时薪37.5元，是「亚洲四小龙」中最低的。因参与未经批准集会游行而在狱中服刑的工运领袖李卓人，未有因此放弃为劳工发声，他发信质疑检讨机制令最低工资水平长期被压抑，失去拉近贫富悬殊功能；而疫情下冻结最低工资，更令基层工人蒙受双重打击，促请当局应以让基层可养家餬口为水平，调高最低时薪至不少于50元，并把检讨年限由两年改为一年一次。

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新一轮最低工资水平检讨的公众咨询期昨(5月31日)天结束，负责制订水平的最低工资委员会将于10月提交检讨报告，新工资水平须待明年5月才生效，即现时的最低工资水平将维持四年。

本台翻查公开资料，在整个中国，香港的最低工资水平是最高的，以中国第一檔城市中时薪最高的北京为例，4月的最新水平是25.3元人民币，折合约30港元；月薪最高的上海，时薪折合为27港元。澳门方面，现时的最低工资，月薪是6656澳门元，时薪为32澳门元，折合分别为6462港元和31港元。两地的时薪均低于香港的37.5元。

但若以发展水平与香港相若、并称为「亚洲四小龙」的台湾、南韩及新加坡比较，香港则是最低的。以时薪作比较，「一年一检」的南韩是9160韩元(折合约58港元)、同是「一年一检」的台湾是新台币168元(折合约45港元)，而新加坡虽无最低工资，但以工资与本地劳工「不相上下」的外籍准专业人员和技师申请的S就业准证为例，其最低月薪为2500新加坡元(折合约为14295港元)，以每周工作44小时计算，时薪折合约为81港元，有关月薪今年9月更会上调至3000新加坡元。当中，南韩和台湾当局均表明，最低工资的调整有考虑疫情对劳工生活水平的影响，故此作出较大加幅。

港府先行否决以养家为订定因素及「一年一检」

不过，香港的劳工及福利局局长罗致光在检讨期结束前夕在网志撰文，先行否决两项工会或社会人士建议，分别是制订水平时考虑一个工作人口须养活一家人、应与已发展地区看齐、应与综合社会保障援助制度下两人、三人，甚至四人平均津贴水平看齐，以及把现时的「两年一检(讨)」缩短为「一年一检」。他补充，「一年一检」的建议只可在委员会10月提交检讨报告后再由社会讨论，现时不是适当时候。

身在狱中的李卓人，其团队在罗致光文卒刊登后翌日，在李卓人的脸书刊登他两周前发给最低工资水平委员会（简称低资会）的意见书，当中订明，低资会在劳福局的引导下，以「数据」把压抑最低工资合理化，完全漠视基层工人透

过调升最低工资而改善生活的需要，失去了透过最低工资拉近贫富悬殊和解决在职贫穷的功能。他续称，港府的数据一是滞后，二是未能反映数据之间可以互相影响的实况，工是未计及最低工资水平的社会成本，使最低工资长期滞后于通胀。

本身是前职工盟秘书长的李卓人认为，最低工资应提升至基层工人足以养家餬口的水平，并发挥拉近贫富差距的功能。「这要求甚为卑微，如果连这点也做不到，还能奢谈什么『共同富裕』的宏愿吗？」为此，李建议，必须立即提升最低工资至不少于时薪50元的水平和日后以「一年一检」原则运作，敦促港府莫再重弹「只顾财团谋暴利，妄顾工人被剥削」的旧调。李的建议意味最低工资四年提升33%，即平均每年加幅为8.25%。

香港现时37.5元的最低工资水平自2019年5月起实施，2020年武汉肺炎疫情爆发近一年时的检讨，当局虽知劳资双方委员分歧非常大，但最后以「大多数」委员共识为由，「冻薪」两年。罗致光当时强调，最低工资法例是要在防止工资过低及避免低薪工种流失之间取得平衡，不应该被视为解决低收入人士或家庭、在职贫穷的唯一途径。