上海解封第2天检出7例新冠阳性， 筛查相关人员47万多人

上海

上海全面解封步入第2天，就有4个地方被列为中风险地区。6月2日官方傍晚通报浦东新区、静安区共新增7例COVID-19社会面病例，已启动疫情防控处置与相关调查。筛查相关人员47万269人。

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上海1日才结束为期2个月的封城，全面解封，第二天就在隔离区以外检出社会面病例。

据上海市政府微信公众号「上海发布」，上海市政府2日傍晚举行疫情防控工作新闻发布会，上海市卫健委主任邬惊雷通报，星期四新增本土确诊3例，以及无症状感染者4例，分别在浦东新区与静安区。

邬惊雷指出，浦东新区新增4例社会面阳性感染者，分别是1名确诊者和3名无症状感染者；静安区新增3例社会面阳性感染者，分别是2名确诊者和1名无症状感染者。

中央社报道，据发布，浦东新区与静安区已启动疫情防控应急处置机制，全面展开流行病学调查、相关人员排查、采样检测、隔离管控和医疗救治，落实相关场所及环境终末消毒等防疫措施。

邬惊雷指出，截至2日下午4时，共排查到这7例感染者在上海的密切接触者26人，均已落实隔离管控，其中21人核酸检测结果阴性，其余正在检测中。