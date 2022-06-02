亚马逊Kindle电子书店宣布退出中国 网民：时代的眼泪

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总部位于美国的跨国电商巨头亚马逊周四宣布，将在一年之后，即2023年6月30日，在中国停止Kindle电子书店的运营。消息意味着亚马逊将停止中国区电子书业务，引起舆论关注。消息在中国引发网友热议。

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据亚马逊Kindle中国微博发出的通知，2023年6月30日之后，民众将不能购买新的电子书，至于已经购买的电子书，可在2024年6月30日之前下载并继续阅读。

亚马逊并将继续为Kindle电子书阅读器提供客户服务和质保服务。对于在2022年1月1日之后购买Kindle电子书阅读器并且符合相关退货条件的用户，亚马逊还将提供非质量问题退货服务。虽然Kindle退出中国，但亚马逊指在中国长期的发展承诺不会改变，公司在中国建立广泛业务基础，将继续创新与投入。

路透社称，亚马逊没有就退出巨大的中国市场的原因做出解释。不过中国当局以“稳定”为名从网络上删除政治敏感话题，并敦促互联网巨头屏蔽不需要的内容。

美国社交网络脸书、推特、Instagram和YouTube，以及维基百科，由于拒绝遵从北京的要求，在中国无法访问。多家外国媒体也被中国审查机构建立的网络“防火墙”完全封锁。

Kindle电子书店证实退出中国，引发网民热议。有人认为是电子书阅读器不再风光，Kindle成为"时代的眼泪"。但也有不少网民指出，Kindle只是退出中国，在海外一些国家则仍然提供服务。另有网民认为或是微信读书等内地阅读App抢占了市场，令Kindle经营遇到压力。