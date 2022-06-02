台湾欧盟举行部长级经济对话 关注半导体供应链合作等议题

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台湾与欧盟周四举行"台欧盟经贸对话会议"，欧方主要关切半导体供应链韧性与合作等，台湾指双方同意设立平台以利双方工作阶层持续讨论，加强伙伴关系。

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中央社报道，台湾欧盟周四举行首次部长级经济对话，学者认为，对话层级的提升，凸显欧盟对半导体韧性的急迫性；台湾当然也期待借此扩大半导体以外产品欧洲市占率，以逐步推进双边投资协定（BIA）目标。

台湾经济部长王美花与欧盟执委会贸易总署总署长魏恩德（Sabine Weyand）周四共同主持"台欧盟经贸对话会议"，这是首次部长、总署长层级对话，会中双方同意设立平台，以利工作阶层持续讨论，并在数位经济、贸易便捷化、半导体供应链韧性等议题进一步讨论合作可能性。

台湾经济部表示，双方共同主持"台欧盟经贸对话会议"，欧方主要关切半导体供应链韧性与合作、离岸风电产业关联方案与"食品安全检验与动植物防疫检疫"（SPS）等议题。台湾方面则就投资关系与合作、2050净零转型等议题与欧方展开讨论，并说明迈向2050净零排放相关规划。

台湾方面又称，会议当中双方除了就过去工作阶层会议讨论之议题进展交换意见，也就如何进一步在贸易、投资、研究及创新等战略议题展开合作充分交流，双方并同意设立平台以利双方工作阶层持续讨论，加强伙伴关系。

王美花在对话中表示，台湾将持续扮演全球半导体產业值得信赖的伙伴，并协助稳定供应链韧性。

台湾中经院副执行长顏慧欣接受中央社记者访问时指出，对话层级提升显示欧盟对台湾的肯定，更凸显他们对半导体议题急迫性，毕竟欧盟过去对台的友善举动都在欧洲议会层级，并无明确政策执行力。顏慧欣认为，短期目标是，欧盟希望确保台湾芯片供应不会中断，"不只是回应美国需求"；中期而言，欧盟应也期盼如美国一样，和台湾建立关键物资物料短缺、上下游订单等资讯分享机制；长期则是希望吸引台湾半导体厂商至欧洲设厂。