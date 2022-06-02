欧盟通过第六轮对俄制裁包括石油禁运 美国宣布对俄进一步制裁

欧盟/美国/俄罗斯/制裁

欧盟周四通过了第六轮对俄罗斯制裁方案，其中包括对俄石油禁运，但在匈牙利的压力下，欧盟放弃了将俄罗斯东正教领导人列入黑名单的条款。而美国拜登政府周四宣布对俄罗斯实施进一步制裁，财政部公布的制裁名单共有17人包括普京的亲信。

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法新社援引法国总统府的说法，对俄罗斯第六轮制裁措施已于周四由27国常驻代表已经批准，涉及能源、金融等多个领域。但制裁文本还必须获得每个成员国的书面同意，以便于周五在官方公报上公布得以生效。

欧盟委员会曾提议，将俄罗斯东正教会的主教长、莫斯科及全俄罗斯牧首基里尔列入此次制裁名单，冻结及资产并禁止进入欧盟境内，因为基里尔支持俄罗斯入侵乌克兰，但这一建议遭到匈牙利的反对。

匈牙利要求在受制裁个人名单中移除基里尔的名字，匈牙利总理欧尔班的首席新闻发言人哈瓦斯（Bertalan Havasi）周四表示，匈牙利反对欧盟制裁基里尔的立场早已为人所知。

欧盟第六轮对俄制裁包括石油禁运，即"禁止俄罗斯通过海洋运输石油”。欧盟表示此举意味着年底减少俄罗斯92%的原油进口。制裁生效之日起，六个月后成员国不能通过海运渠道购买俄罗斯原油，而俄罗斯的炼制石化产品禁令则放宽至八个月。

而在金融领域，欧盟将俄罗斯最大银行，俄罗斯联邦储蓄银行以及俄罗斯信用银行和俄罗斯农业银行踢出了SWIFT电报系统。

制裁措施还包括扩大对向俄罗斯出口化学品和高科技产品的限制。

与此同时，美国拜登政府周四宣布对俄罗斯实施进一步制裁，财政部公布的制裁名单共有17人，包括俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃等多名政府官员，以及多名俄罗斯商人等社会精英，包括普京的亲信、大提琴家罗尔杜金。

制裁清单也包括俄罗斯总统普京的游艇和私人飞机等奢侈品，以及企图绕过西方制裁的管理公司，包括负责管理普京离岸资产的商人。

商务部并进一步收紧涉及对俄罗斯军用等技术和其他材料的限制，新增71个俄罗斯和白俄罗斯企业，禁止取得美国技术和软件。