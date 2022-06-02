英国举办四天庆典，祝贺女王登基70周年

英国/王室

英国迎来女王伊丽莎白二世登基70周年的“白金禧”年，为此，全国上下从今天开始举办持续4天的各种庆典：阅兵、教堂感恩仪式、白金汉宫外的大型音乐会等。。。除官方仪式外，数千场街头活动也在各地展开。本次庆典意义非凡，它代表了历史性的一刻：因为女王伊丽莎白二世是英国在位时间最长的一位君主。

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在迎来女王登基“白金禧”年之际，英国上下沉浸在一片节日的气氛中，民众们同时享受着为期四天的长周末带来的喜悦。无论是大街小巷、还是各广场、商店等公共场所，都披上了英国国旗或悬挂着君主的肖像。官方仪式之外的各种数千场社区举办的午餐和街头派对等活动，为民众提供了一个难得的交流机会，也为陷入1970年代以来首见的严重通胀中的民众带来一个小插曲并稍获喘息。

为期四天的“白金禧”年庆祝活动从今天（6月2日星期四）在伦敦市中心举行传统的皇家阅兵开始。女王应在白金汉宫的阳台上现身并向人群致意。

白金汉宫的阳台可谓世界最著名的阳台，自维多利亚女王在1851年，以在阳台上现身的方式向臣民致意以来，这个阳台就成为英国君主制的象征性舞台：无论是婚礼、还是喜迎禧年、以及加冕典礼或是与战争相关的悲惨事件，它成为了王室成员亮相、宣布重大消息、展示国家团结的重要场所之一，见证了王室和国家的所有重要时刻。

1935年，年仅9岁的伊丽莎白公主已站在白金汉宫的阳台上，向前来祝贺其祖父乔治五世统治25周年的民众致意； 1945年5月8日，又是在这个著名的阳台上，温斯顿-丘吉尔与“皇室成员”一起庆祝盟军的胜利。这个阳台也记载了轻松愉快的时刻如：查尔斯和戴安娜1981年婚礼后曾在那里交换了一个吻。这个动作随后得到安德鲁王子和莎拉-弗格森以及威廉和凯特的效仿。今年“白金禧”年的女主角伊丽莎白二世再次现身阳台检阅，吸引了全球的目光。现年96岁的伊丽莎白女王一向身体健康，近月来却传出出现“间歇性行动障碍”问题，被迫缺席一些正式活动。女王健康状况不佳的消息引发英国民众担忧。令他们感到欣慰的是，伊丽莎白二世坚持将全部精力集中于今年的“白金禧年”，并以较好的状态出现在世人眼前。

白金汉宫阳台上现身的人员仅限于王室成员、公务人员及其子女。理论上讲，哈利和梅根现身的权利应被剥夺。不过，媒体对这对夫妇将在6月5日星期日与其他王室成员一起“出人意料地”在阳台上露面的猜测颇多。

6月3日，“白金禧”年庆祝活动的第二天，伦敦圣保罗大教堂将举行感恩仪式，随后一天（6月4日）女王应与其他王室成员一起参加德比赛马会。之后，将在白金汉宫外举行一场音乐会，表演者包括“皇后”摇滚乐队、“杜兰杜兰”流行乐队和美国歌手戴安娜·罗斯等。庆祝活动将于6月5日结束，届时将在英国首都举办街头派对等多项活动，展现各式创意，将有来自各国的表演者参加演出。

关注王室生活动向的专栏作家们密切关注着哈利和梅根在四天庆祝活动中与王室关系的发展动向。预计这对具有叛逆精神的夫妇将参加星期五在圣保罗大教堂举行的感恩弥撒。他们将籍此机会首次带着在美国出生的爱女“莉莉贝”与曾祖母伊丽莎白二世见面，“莉莉贝”这个名字取自曾祖母的小名。这个尚在襁褓中的女婴将在“白金禧年”的庆典活动期间（6月4日）迎来一岁生日。

英国著名作家、王室观察员欧米德-斯科比（Omid Scobie）认为：虽然哈利和梅根夫妇在英国非常不受欢迎，但哈利将出席大多数家庭活动，这是他与父亲查尔斯和兄长威廉恢复关系的一种方式。目前，哈利与查尔斯有接触，但与威廉却鲜有交流。

另外一个令王室感到尴尬的人物是安德鲁王子。自爆出与美国亿万富翁爱波斯坦（Epstein）性丑闻有染之后，被剥夺了所有官方职务的安德鲁王子，本次也应在圣保罗大教堂现身。坎特伯雷大主教和圣公会的精神领袖呼吁对安德鲁王子进行某种形式的宽恕。

女王伊丽莎白二世在位70年，历经世事变迁。不仅经历了二战，也目睹了科学技术的飞跃发展。先后见证了14位英国首相：从祖父辈的丘吉尔、到老大哥似的威尔逊、再到同龄段的撒切尔，以及她眼中的“年轻人”：布莱尔、布朗、卡梅伦、特蕾莎-梅和约翰逊。。。

英国历史学家、传记作家罗伯特-莱西（Robert Lacey）将女王的70年的统治分为两部分：自1952 年登基后，先是近30年的相对单调、沉闷、甚至枯燥乏味；然后突然陷入险状百出的多事岁月：1980年代查尔斯王子与戴安娜王妃的婚姻危机向世纪后半叶的贪婪的媒体提供了源源不断的礼物。

正是在那段时间，年轻的伊丽莎白童年从祖父母那里汲取的教诲开始发挥作用。女王需要依靠自己全部的持重和谦逊，才能抵挡类似于国王退位般剧烈的震颤：查尔斯、戴安娜、卡米拉、温莎堡火灾、身边有菲姬的安德鲁、没有菲姬的安德鲁，还有一个令人不快的意外插曲：2020年女王的孙子哈利离家出走。一次又一次的危机接踵而来，但君主制自始至终在她的妥善掌控下安然渡过危机。

冷幽默也颇有助益。1992 年，温莎堡着火，三个孩子婚姻破裂，可谓祸不单行，女王云淡风轻、面带微笑地用一句拉丁语制服了灾难：Annus Horribilis，意思是“可怕的一年”，通常用来戏谑的诙谐说法。

罗伯特-莱西指出：伊丽莎白二世目光敏锐、思维锐利，很小的时候起就似乎深谙王室剧的喜剧要素，而她本人注定日后将成为这台戏的主角。

英国首相约翰逊则面对议会议员表达了对女王深深的敬意。他形容女王为英国过去70年得以保持稳固的“磐石”，是一位“为人民奉献一生的杰出女性”，代表了“君主立宪制的理念”。此一观点得到了英国民众的普遍认同。《太阳报》本周进行的一项民调显示：伊丽莎白二世的民众支持率高达91，7%，而其子查尔斯王子的支持率仅为67，5%。尽管查尔斯付出了种种努力，但未来的国王很快便会发现：他将很难激发民众对后伊丽莎白时代的非凡热情。